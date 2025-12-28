В Украину возвращаются морозы: синоптик назвала точную дату

Завтра ожидается облачная и влажная погода с сильными порывами ветра.

Понедельник, 29 декабря, в Украине будет достаточно теплым, даже с небольшим плюсом, а в следующие несколько дней на территорию нашей страны ворвутся морозы. Об этом рассказала известный синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Так, завтра будет облачно с прояснениями, температура воздуха ожидается в пределах -1+2 градусов. Также прогнозируется периодически небольшой снег, мокрый снег.

"На тротуарах скользко, на дорогах мокро. Ветер будет порывистым, сильным, северо-западного направления", - предупреждает синоптик.

В Киеве 29-го декабря также будет преобладать облачная влажная погода с температурой воздуха около нуля.

А уже с 30-го декабря начнется похолодание, прогнозирует Диденко.

"31 декабря и 1 января будут в Украине морозными", - отмечает она, предупреждая, что сочетание мороза и ветра будут делать температуру комфорта значительно ниже.

Что ждать после Нового года

Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют, что погода в январе 2026 года в Украине будет холодной. Средняя месячная температура ожидается -1°...-7°, что на 1,5° ниже нормы.

Что касается осадков, то за месяц их выпадет 28-79 мм, что составит 80-100% от климатической нормы.

Ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух сообщила, что средняя температура зимой этого года ожидается на 3-4 градуса выше нормы.

