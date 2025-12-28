По мнению журналиста, радикальные изменения в системе могут привести к ужасным последствиям.

Известный украинский журналист, радиоведущий и телеведущий Вадим Карпьяк завершил базовую общевойсковую подготовку, принял присягу и дал клятву десантника.

Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети Facebook, поделившись опытом пребывания в учебном лагере 95 отдельной десантно-штурмовой бригады при 199 учебном центре ДШВ:

"Учат хорошо. Все, что касается реальной подготовки к боевым действиям - действительно хорошо. После этих почти двух месяцев никто не может сказать, что едет в зону боевых действий неподготовленный. Стрельба, такмед, противодействие дронам, РЭБ, работа группами, инженерка, топография, связь.... Все основательно настолько, насколько это позволяют обстоятельства".

По словам Карпяка, 90% его инструкторов имели настоящий боевой опыт, который не всегда коррелируется с написанным в теоретических лекциях, но об этом мобилизованных предупреждают.

"Инструкторов мало на такое количество курсантов. Они не имеют времени полноценно выдохнуть и восстановиться. У них куча своих затяжек, а их зарплата не сильно отличается от моей курсантской. Но каждый из них имеет что рассказать, показать и самое главное - готов научить", - добавил журналист.

Он отметил, что не все мобилизованные хотят учиться - некоторые просто отвергают необходимость подготовки и ленятся, потому что большинство из них оказались в учебном центре не по собственной воле:

"Каждый мобилизованный имеет свою историю, согласно которой именно его мобилизация - акт высшей государственной несправедливости. Чаще всего эти истории не проходят испытания фактчекингом. Но есть и случаи, когда ТЦК мобилизует мужчин, игнорируя документы о праве на отсрочку. И когда эти документы приходят в часть, то их, разумеется, списывают. Но это уже некомплект в бригаде, потраченное время и Слон ФМ (сарафанное радио), которое быстро понесет эту историю о несправедливости ТЦК дальше среди гражданских".

По мнению Карпяка, если сейчас начать перестройку мобилизационной системы, существует большой риск вообще остановить процесс мобилизации с немедленными последствиями на фронте.

"Понятно, что люди, которые попадают в армию вопреки своему желанию, имеют низкую мотивацию. Но не нулевую. Достаточно много из них принимают факт службы и понимают, что теперь они часть большого института. Это не всегда стимулирует желание к обучению, но дает готовность принимать армейские правила", - добавил он.

По словам журналиста, работать со страхами новобранцев должны были бы военные из Психологической поддержки персонала, но на них "повесили" расследование случаев самовольного оставления части. Он считает, что причинами СОЧ в учебных центрах служат способ мобилизации, ощущение несправедливости, "драконовские" ограничения на пользование телефонами, проблемы с оказанием медицинской помощи и невозможность контролировать свою жизнь.

"Да, некоторые моменты выбешивают. Но их негатив уравновешивается позитивом от количества настоящих людей возле меня и их добросовестной работы. Иногда просто на морально-волевых. То есть все благодаря коллективу, который вокруг. Благодаря инструкторам, старшинам, сержантам, офицерам. Я рад здесь быть и познакомиться со всеми ними. Без исключений", - завершил он.

Напомним, Вадим Карпяк объявил о своей мобилизации в прямом эфире информационного телемарафона. Он объяснил это тем, что "победу нельзя просто сидеть и ждать".

