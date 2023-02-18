Пригожин пытается выйти на политическое руководство РФ для того, чтобы вагнеровцам дали возможность воевать.

Командующий войсками РФ в Украине Валерий Герасимов дал команду прекратить поставки оружия для подразделения "Вагнера" Евгения Пригожина, сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский в эфире информационного телемарафона.

"У них конфликт действительно (Пригожина и Герасимова – УНИАН), и Герасимов дал команду прекратить поставки оружия для подразделения "Вагнера", без оружия они воевать не могут. Именно поэтому начинают "пищать", а Пригожин пытается выйти на политическое руководство для того, чтобы им дали возможность воевать", - сказал он.

Он отметил, что вагнеровцев, которые пришли воевать на украинскую землю, погибло много, их потери составляют около 30 тысяч и убитыми около 6-9 тысяч.

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Потери "вагнеровцев" в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что вчера, 17 февраля, через город на Запорожское направление повезли 43 автобуса с "вагнеровцами".

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщала, что на востоке в некоторых штурмовых отрядах ЧВК "Вагнер" и других подразделениях оккупантов потери составляют до 80% личного состава.

Потери РФ в Украине - актуальное

Продолжают расти потери оккупантов на войне в Украине. По мнению обозревателя Александра Коваленко, причины этому две - некачественный мобилизационный ресурс и дефицит техники.

Например, ресурсы в живой силе на Угледарском направлении враг пытается пополнить моряками, которых отправляют в разгромленные подразделения в качестве гранатометчиков.

По подсчетам разведки Великобритании, общие потери российских войск в Украине с начала полномасштабного вторжения сейчас составляют до 200 тысяч человек, из которых до 60 тысяч - ликвидированы.

До 2000 оккупантов Россия теряет сейчас на каждые 90 метров захваченных территорий на востоке Украины, уточняют в разведке НАТО.

Появляются новые данные по утраченной технике врага. Как подсчитал IISS, с 24 февраля Россия потеряла около 50% своего довоенного парка современных танков Т-72Б3 и Т-72Б3М. Кроме того, враг существенно истощил свои запасы крылатых ракет, потери понесла и российская авиация.

Отдельно ВСУ демонстрировали уничтожение редкого российского "Солнцепек". Недавно появилось первое подтверждение уничтожения уникальной станции РЭБ "Палантин".

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