Уже через несколько часов в Соединенных Штатах Америки состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Накануне визита в США президент Украины сделал остановку в Канаде, где встретился с премьером страны Марком Карни. Вместе они провели разговор с лидерами Европы, в частности, к нему присоединились президент Франции Эммануэль Макрон, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте...

Как ранее отмечал Зеленский, на встрече с Трампом ключевыми темами этого диалога станут гарантии безопасности для Украины, их сроки и экономическая помощь для восстановления.

Но будет ли этот разговор действительно предметным?

Есть немного (почти предательских) мыслей перед встречей Зеленского и Трампа.

Видео дня

Вспомним, в чем была основная сила и преимущество наших переговоров с американцами в последние месяцы? Несмотря на всю активность специального представителя президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа, а также все выкрутасы российской редакции мирного плана, наша челночная коммуникация шла по старому канону: сначала мы согласовываем все с Европой, далее идем на контакт с американцами, и только тогда этот результат идет к россиянам. То есть, действовал правильный про-западный формат, по которому американцы действительно заинтересованы в результате, и который поможет союзникам.

А теперь вспомним, что 20-го декабря в Майами уже был нынешний переговорщик российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев. Да, к нему можно относиться по-разному, да и у американцев очень разное отношение как к нему, так и к его роли, но он уже посетил Соединенные Штаты, и имел встречи высокого уровня. Фактически, проработав всю американскую сторону перед визитом нашей делегации (как отметил сам Дмитриев, его переговоры со специальным посланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером "происходят конструктивно").

Таким образом, впервые за долгое время - по сути, с момента начала работы над 28-ю пунктами - россияне ставятся в приоритет переговорного трека и идут впереди нас.

Конечно, из-за этого не надо заламывать руки и кричать об измене. Однако это добавляет нам в разы больше работы и затрудняет достижение результата.

Поэтому, как я и говорил ранее, если будем иметь хотя бы один или два решенных проблемных вопроса, можно считать эту поездку крайне успешной. Если мы просто сделаем хороший photo-oportuinity и снова покажем себя частью переговорного процесса на самом высоком уровне.