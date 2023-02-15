Кроме того, серьезные потери понесла российская авиация.

За время полномасштабной войны против Украины Россия потеряла около 50% своего довоенного парка современных танков Т-72Б3 и Т-72Б3М Кроме того, враг существенно истощил свои запасы крылатых ракет, потери понесла и российская авиация.

Как отмечает Международный институт стратегических исследований (IISS) во вступлении к материалу старшего научного сотрудника по вопросам обороны и военного анализа Джеймса Хакетта "Военный баланс 2023 года", Вооруженные силы России понесли серьезные потери личного состава и техники во время полномасштабного вторжения в Украину. В то же время в результате проведения Москвой мобилизации численность личного состава увеличилась, по сравнению с показателями предыдущих лет.

Значительные потери понес российский парк танков. По оценкам института, Россия потеряла около 50% имеющихся до войны современных танков Т-72Б3 и Т-72Б3М. Потеряно также многие Т-80.

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"Программа модернизации Т-72Б3М началась лишь в 2014 году. Например, он оснащен более современной динамической броней и более новым компьютером управления огнем. В связи с потерями изменился состав бронетехнического парка. Россия все чаще использовала старое оборудование, которое было возвращено на вооружение", – говорится в материале издания Spiegel, которое ознакомилось с отчетом IISS.

Кроме того, большие потери понесла российская авиация.

"По оценкам IISS, Россия потеряла около 6-8% своих тактических истребителей в 2022 году, даже от 10 до 15% некоторых типов самолетов. К ним относятся многоцелевой боевой самолет Су-30СМ, который был введен в эксплуатацию в конце 1980-х годов, а также бомбардировщики Су-24М и более современная версия Су-24М2", – отмечает издание.

Российские ВВС также потеряли много Су-25, которые являются бронированными штурмовиками, предназначенными для нападения на наземные цели противника и поддержки наземных сил. Были потеряны также более современные истребители-бомбардировщики Су-34.

Потери России на войне в Украине

Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать технику оккупантов на фронте. 15 февраля на востоке Украины приземлили вражеский вертолет Ка-52.

Кроме того, недавно принятая на вооружение армии ВС РФ система "Палантин" была уничтожена высокоточным артиллерийским огнем украинских воинов из 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Она предназначена, в частности, для борьбы с беспилотниками.

Всего с 24 февраля 2022 года в Украине уничтожено 3290 вражеских танков, 298 самолетов и 286 вертолетов. Кроме того, ликвидировано 139 770 российских оккупантов.

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