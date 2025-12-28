Люди, которые быстро ходят, имеют эти 7 черт характера

Психологи утверждают, что это доброжелательные экстраверты, открытые новым впечатлениям.

Скорость ходьбы, оказывается, зависит от особенностей вашего характера. Как пишет Upworthy, люди, которые быстро ходят, обладают определенными личностными и характерными чертами, основанными на их темпе ходьбы, что подтверждается научными исследованиями.

1. Они более добросовестны

"Добросовестность – это черта характера, связанная с организованностью, дисциплиной и надежностью", – говорит клинический психолог Кристал Кастаньоцц. - "Исследования показывают, что люди, быстро ходящие пешком, обычно демонстрируют целенаправленное поведение, что является отличительной чертой этого качества. Это часто отражает их способность быть продуктивными, оставаться на правильном пути и быть эффективными".

2. Они экстраверты

Люди, быстро ходящие пешком, могут быть более ориентированы на внешний мир.

Видео дня

"Эти люди, как правило, обладают более высоким уровнем активности и преуспевают в условиях, которые поддерживают их физическую и умственную активность. Исследования показывают, что экстраверты, как правило, больше двигаются и обладают энергичной манерой поведения", - говорит Кастаньоцц.

3. У них низкий уровень невротизма

"Крупные исследования показывают, что эмоционально стабильные люди ходят быстрее; исследователи считают, что это происходит потому, что они тратят меньше энергии на размышления и обдумывание, и двигаются с большей уверенностью и легкостью", говорит психолог.

4. Они открыты новым впечатлениям

"Открытость к опыту – это черта, связанная с воображением, новизной и любопытством", – добавляет Кастаньоцц. - "Хотя это напрямую не связано со скоростью ходьбы, новизна и волнение, характерные для этой черты характера, могут иногда приводить к более быстрой ходьбе".

5. Они доброжелательны

"Доброжелательность – это черта характера, связанная с теплотой, состраданием и сотрудничеством", – говорит Кастаньоцц. "Люди с высоким уровнем доброжелательности могут подстраивать свою скорость ходьбы под темп своего партнера, поэтому иногда они могут демонстрировать более быструю ходьбу".

6. Они напористы

"Напористость – это личностная черта, связанная с уверенностью и инициативностью", – говорит Кастаньоцц. "Люди, демонстрирующие эту черту, часто двигаются целенаправленно и с четким пониманием направления. Исследования подтверждают, что напористые люди часто демонстрируют более быструю ходьбу".

7. Они амбициозны

"Амбициозность – это черта характера, связанная с внутренним стремлением к росту и достижению значимых целей", – объясняет Кастаньоцц. "У таких людей часто присутствует естественное чувство срочности и быстрая походка. Они склонны ценить эффективность, движение и сосредоточенность на желаемом поведении".

Ранее психологи рассказали, какие черты характера имеют люди, которые дома всегда переодеваются в удобную одежду.

Вас также могут заинтересовать новости: