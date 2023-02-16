Россия продолжает кидать в бой большое количество плохо обученных и плохо экипированных людей.

По данным разведки НАТО, Россия теряет до 2000 оккупантов на каждые 90 метров захваченных территорий на востоке Украины.

Эти цифры появились после того, как министры обороны стран НАТО в рамках встречи "Рамштайн-9" обещали вооружить Украину для защиты от российского наступления. Об этом пишет The Times.

"Россия продолжает кидать в бой большое количество дополнительных людей. Большинство людей плохо обучены и плохо экипированы, и из-за этого мы видим, что они несут много жертв", - заявил министр обороны США Ллойд Остин.

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Официальные лица США отметили, что они спешат предоставить Украине передовые системы противовоздушной обороны до того, как весной Россия может совершить масштабное воздушное нападение.

"Российские сухопутные силы сильно поредели и очень деморализованы. Это является лучшим признаком того, что они попытаются перейти к воздушным боям", - заявил американский чиновник.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, ране президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация на передовой, особенно на востоке, остается крайне тяжелой. При этом, там сейчас происходит беспрецедентное уничтожение российского потенциала. Оккупанты уже не смогут его восстановить.

Тем временем стало известно, что российская армия приняла решение массово применять на войне в Украине авиацию, которую до этого берегла. Россияне рассчитывают, что это добавит проблем Вооруженным силам Украины, несмотря на то, что самолеты и вертолеты будут также "массово сбивать".

Так, по данным западной разведки, Россия накапливает вблизи украинской границы самолеты и вертолеты. Хотя в отчете Минобороны Великобритании отмечается, что пока маловероятно, что РФ готовится к расширению использования авиации в войне против Украины.

По информации майора запаса Нацгвардии, ветерана российско-украинской войны Алексея Гетьмана, российские войска сосредоточили около 400 самолетов и 300 вертолетов у границы с Украиной.

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