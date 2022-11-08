Захватчик стал особенно популярным после того, как прокомментировал свою службу в Украине.

Украинские воины ликвидировали старшего сержанта 76-й ДШД (в/ч 07264), который стал мемом за фразу "Родину люблю, стреляю хорошо".

Как сообщает международная расследовательская сообщество InformNapalm, еще в августе оккупант неудачно "покурил" на Херсонском направлении возле одного из складов рашистов.

"Но о его "подвиге" стало известно сейчас - из новостей регионального паблика. То есть Хаймарсу все равно насколько "харашо" ты стреляешь, главное, чтобы стоял поближе к складу", - отметили расследователи.

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Кстати, в России об обстоятельствах гибели оккупанта молчат, но отмечают, что он "прославился" фразой о "родине".

"Денацификация" оккупантов: как ВСУ уничтожают "пушечное мясо" РФ

По состоянию на 8 ноября ВСУ ликвидировали 77 170 российских захватчиков.

Впрочем, активнее всего домой в черных пакетах возвращаются "мобики", которых Россия бросает в бой, в том числе на тяжелых направлениях. Недавно в Сватовском районе Луганской области украинские военные ликвидировали батальон мобилизованных россиян из Воронежской области. Сообщается о сотни уничтоженных оккупантов.

Между тем в России регулярно прячут мобилизованное "мясо". Не обходится и без курьезов. Недавно ликвидированного в Украине оккупанта из Орска (РФ) похоронили на фоне флага по мотивам "Правого сектора".

Кстати, украинские воины ликвидировали 27-летнего сержанта российской оккупационной армии Артема Столбова, который практично на всех фото в соцсетях "светился" вечно пьяным.

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