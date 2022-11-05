Захватчика даже награждали за убийства украинцев.

Украинские воины ликвидировали 27-летнего сержанта российской оккупационной армии Артема Столбова, который практично на всех фото в соцсетях "светился" вечно пьяным.

Смерть захватчика подтвердили на его родине - в Пермском крае, сообщил в Facebook основатель международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе.

Как отмечается некрологе, Столбов воевал против Украины по меньшей мере несколько месяцев и даже успел получить "награду" за убийства украинцев. В августе 2022 года захватчика наградили "орденом святого Георгия" и нагрудным знаком "гвария" "за мужество и героизм, проявленные в ходе "спецоперации".

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Детали его ликвидации в РФ не разглашаются, но Комахидзе заметил, что на фото он "вечно пьяный".

"Если бы Артемка не прятался в соцсетях, удалось найти серию вечно пьяных его фото", – подчеркнул он, добавив несколько его фото.

Война в Украине с Россией-важнейшие новости

Утром 5 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что противники наступают на Новопавловском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

По его данным, наши воины отбили вражеские атаки в Донецкой и Луганской областях в районах 14 населенных пунктов, в частности, возле Бахмута и Марьинки.

Стоит отметить, что по состоянию на 5 ноября на украинской земле было ликвидировано более 75 тысяч оккупантов..

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