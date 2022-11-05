Оккупант служил в отдельной бригаде спецназначения ГРУ.

Ликвидированного в Украине оккупанта из Орска (РФ) похоронили на фоне флага по мотивам "Правого сектора".

Как сообщил в Facebook основатель международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе, Никиту Москвина из Орска ликвидировали 4 ноября в Украине. Оккупант служил в отдельной бригаде спецназначения ГРУ.

Как свидетельствует некролог, с 17 лет Москвин добровольно помогал милиции (вероятно учился брать вознаграждение и при этом был стукачом-информатором), принимал активное участие в военно-"патриотических" мероприятиях и т.д.

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"В Орске простились с сержантом ГРУ ВС РФ Никитой Москвиным. Но здесь интересно фото с похорон, почему его хоронили под мотивы флага "Правого сектора", - написал эксперт, добавив фото с прощания.

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Утром 5 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что противники наступают на Новопавловском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

По его данным, наши воины отбили вражеские атаки в Донецкой и Луганской областях в районах 14 населенных пунктов, в частности, возле Бахмута и Марьинки.

Стоит отметить, что по состоянию на 5 ноября на украинской земле было ликвидировано более 75 тысяч оккупантов.

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