Жена захватчика жалуется, что мужа силой вернули на фронт, зная о его травме.

В Украине ликвидировали оккупанта Федора Ванюкова, который не успел демобилизоваться из-за пули в голове.

Как отмечают российские СМИ, весной этого года Ванюков подписал контракт с армией оккупантов и отправился в Украину. Во время одного из боев украинские воины "затрехсотили" захватчика. Его вернули в РФ для лечения.

Жена захватчика жалуется, что врачи нашли в голове ликвидированного Ванюкова пулю. Он страдал от эпилептических припадков, но командование с угрозами требовало заканчивать лечение.

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Ванюков не успел уволиться из армии. В конце сентября его снова вернули в Украину, но уже в статусе "мобика". 7 октября захватчика "демобилизовали" украинские воины.

Жена добавила, что мужа "похоронили со всеми почестями, как он хотел".

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Россия активно бросает "мобиков" в бой, в том числе на тяжелых направлениях. Впрочем, русские не умеют воевать и гибнут сотнями. Недавно в Сватовском районе Луганской области украинские военные ликвидировали батальон мобилизованных россиян из Воронежской области. Сообщается о сотни уничтоженных оккупантов.

Между тем в России регулярно прячут мобилизованное "мясо". Не обходится и без курьезов. Недавно ликвидированного в Украине оккупанта из Орска (РФ) похоронили на фоне флага по мотивам "Правого сектора".

Кстати, украинские воины ликвидировали 27-летнего сержанта российской оккупационной армии Артема Столбова, который практично на всех фото в соцсетях "светился" вечно пьяным.

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