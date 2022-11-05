Возле Макеевки ВСУ могли уничтожить более 500 российских мобилизованных.

В Сватовском районе Луганской области украинские военные ликвидировали батальон мобилизованных россиян из Воронежской области. Сообщается о сотнях уничтоженных оккупантов.

Как пишет российское издание "Верстка" со ссылкой на уцелевшего российского военного и родственников мобилизованных, это произошло возле села Макеевка. Военнослужащий РФ Алексей Агафонов, с которым общалось издание, считает, что там могли ликвидировать более 500 оккупантов.

По словам уцелевшего российского военного, мобилизованные прошли подготовку в воинской части 2079. Командир батальона обещал россиянам, что их привезут в район Сватово, где в 15 километрах от линии фронта они должны были присоединиться к так называемой "территориальной обороне". Однако в ночь на 2 ноября 2022 года весь батальон увезли на линию соприкосновения.

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"Нас выбросили в посадке, сказали окапываться, у нас на батальон было три лопаты, обеспечения вообще никакого не было. Мы как смогли окопались, а под утро начался обстрел – артиллерия, "Грады", минометы, коптери, нас просто расстреливали. Когда все началось, офицеры сразу убежали. В перерывах между обстрелами мы пытались окапываться, но нас сразу вычисляли коптеры и просто расстреливали. Из 570 человек целые 29, еще 12 ранены, остальные – все", – рассказал Агафонов.

При этом, по словам российского военного, ранее на этих позициях разбили по меньшей мере еще один батальон мобилизованных россиян.

"По телевизору показывают, что все красиво, а на самом деле здесь, на Луганщине, на передок бросают именно мобилизованных. И когда мы оттуда уходили, не видя офицеров, мы шли уже обратно, то видели, что на третьей линии сидят только контрактники и добровольцы, а на передке – мобилизованные", – отметил он.

Отмечается, что о сотнях погибших оккупантов изданию также рассказала жена одного из мобилизованных – Злата.

"Погибших, конечно, больше половины", – сказала она.

Кроме того, информацию подтвердила жена еще одного уцелевшего мобилизованного Людмила Черных.

"Он позвонил мне утром с чужого номера и рассказал, что произошло, что их бросили копать линию обороны, их накрыл минометный обстрел, и они из Краснодона добрались каким-то образом до Сватово, где сейчас прячутся. Они сейчас боятся куда-то идти, даже к блокпостам боятся выйти. Руководство их бросило, и они не знают, что делать, просто просят о помощи", – поделилась она.

Потери России в Украине: что известно

По состоянию на утро 5 ноября 2022 года в Украине уничтожили 75 440 российских оккупантов. Захватчики также потеряли тысячи единиц военной техники.

Военный эксперт Роман Свитан заявил, что украинские войска уничтожают в 2-3 раза больше военной техники России, чем оккупанты успевают восстанавливать на заводах. По его словам, россияне поднимают с хранения старую военную технику, пытаются увеличить количество ее брони и сразу отправляют на линию фронта.

Ранее также сообщалось, что в ночь на 5 ноября украинские воины разгромили один из штабов российских оккупантов в Херсонской области. По данным украинского офицера и блогера Анатолия Штефана "Штирлица", удалось ликвидировать по меньшей мере 14 захватчиков.

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