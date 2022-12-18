Более того, он заявил, что все народы должны быть по-настоящему равными.

Российский диктатор Владимир Путин обратился к детям и молодежи, заявив им, что изменения, которые происходят в России и во всем мире, - к лучшему.

Как отмечается на сайте Кремля, Путин в видеообращении не вспомнил о войне в Украине, но подчеркнул, что "все народы по-настоящему равны".

"Вы наверняка знаете: большие изменения сегодня происходят не только в России, меняется весь мир. Верю, что это перемены к лучшему. И надеюсь, что своими делами, поступками, своей решительностью и при этом открытостью наших намерений, планов, принципов мы сможем сделать мир более справедливым. Таким, где все народы по-настоящему равны, где каждый имеет право на уважение, на то, чтобы следовать своим традициям, говорить на своем родном языке, чтить своих предков, и где все имеют возможность для максимальной самореализации независимо от того, в каких условиях человек вырос, из какой семьи она происходит", - заявил Путин.

Война в Украине: крах РФ приближается

На фоне неудач на поле боя Путин отменил свою ежегодную пресс-конференцию впервые с 2012 года. Проведение большого новогоднего приема в Кремле в этом году также не планируется.

Кроме этого, в РФ становится все "тревожнее". Уже известно, что в Белгороде строят засечную линию на границе с Украиной. Однако у Путина все равно не хотят признавать поражение. Вчера главарь непризнанной "ДНР" заикнулся о "освобождение" Одессы и Чернигова.

Аналитики ISW отметили, что президент РФ Путин мечтал объявить о победе над Украиной, однако ВСУ не дали планам кровавого диктатора осуществиться. Из-за этого он пытается скрыться от "неудобных" вопросов и боится выступать перед публикой.

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