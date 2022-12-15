Данилов отметил, что из-за страха Путин даже отменил традиционную пресс-конференцию.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что отмена традиционной горячей линии и итоговой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина связана со страхом. Он боится, что во время его выступления может произойти "хлопок".

Как отметил Данилов в эфире национального телемарафона, то, что Путин находится в состоянии испуганного человека, очень опасно для нас, однако Украина к этому готова.

"Просто он боится, что в тот момент, когда он будет проводить конференцию, где-то что-то вспыхнет – какой-то "хлопок", или что-то бабахнет. Представляете себе, как он будет выглядеть, если это произойдет во время его так называемого общения с народом. Поэтому, конечно, он сейчас находится в состоянии испуганного человека. Это для нас является очень опасным, потому что крыса, загнанная в угол, куда ее загоняют Вооруженные силы и все наше общество – всех тех руководителей, которые в Российской Федерации развернули войну против нашего народа, – конечно, они сейчас будут сопротивляться. Поэтому мы к этому готовы и понимаем, что надо делать. Еще раз подчеркиваю, что шансов у этих террористов захватить нашу территорию ноль", – добавил Данилов.

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Кроме того, секретарь СНБО прокомментировал слова депутата Госдумы РФ Олега Нилова, который пообещал "мальчику Вове из Киева" ракетный обстрел на Новый год.

"Это же не мы говорили. Это они говорили. Поверьте, будут. Подождем немного – и все им будет. Если Володя в Москве ждет из Киева ракеты, то мы не должны им в этом отказывать", – сказал Данилов.

"Прямая линия" с Путиным: что известно

Каждый год в декабре, начиная с 2012 года, российский диктатор Владимир Путин проводил большую пресс-конференцию, где якобы отвечал на "вопросы граждан страны". Однако эта конференция впервые за 10 лет может не состояться.

Российский историк и политический аналитик Валерий Соловей объяснил это тем, что глава РФ не способен выдержать длительное интенсивное напряжение. По его словам, Путин не сможет усидеть, потому что ему сделали относительно несложную операцию.

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