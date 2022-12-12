Проведение большого новогоднего приема в Кремле в этом году также не планируется.

Российский диктатор Владимир Путин не будет проводить в этом году своей ежегодной большой пресс-конференции, на которой он отвечал якобы на вопросы россиян.

Как сообщил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, также неизвестно, будет ли выступать Путин с ежегодным обращением перед Федеральным собранием, пишет РБК.

"Большой пресс-конференции до нового года не будет. Вместе с тем, мы рассчитываем, что все-таки президент найдет возможность пообщаться с журналистами (из кремлевского пула, - ред.), как он делает это регулярно, в том числе в ходе зарубежных визитов", - сказал Песков.

Он добавил, что проведение традиционного большого новогоднего приема в Кремле в этом году также не планируется.

Начиная с 2012 года, итоговая пресс-конференция президента РФ проходила в декабре. Нынешнее постановочное мероприятие, по данным СМИ, могли отменить из-за неудовлетворительной для россиян ситуации на фронте.

Также отметим, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Путин совершил лишь семь официальных визитов за границу: в шесть стран СНГ и в Иран.

Ситуация в Кремле

Как сообщал УНИАН, на фоне провального вторжения российских войск в Украину среди элит РФ растет недовольство политикой их диктатора Путина. По словам российского историка и политического аналитика Валерия Соловья, репутация российского президента как везучего "пацана" рассыпалась.

Между тем, лидер Чечни Рамзан Кадыров и глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин фактически создали параллельные армии и регулярно медийно атакуют друга Путина, главу Минобороны РФ Сергея Шойгу.

Также все чаще появляется информация о том, что состояние здоровья Путина "резко ухудшается". По словам Соловья, глава Кремля страдает от ряда критических заболеваний, включая рак и шизоаффективное расстройство. Сам диктатор, очевидно, пытается продемонстрировать, что он здоров, бдителен и держит все под контролем, поэтому в последнее время начал чаще вылезать из своего бункера и появляться на публике.

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