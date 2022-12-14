Белгородские чиновники показали строительство засечной черты на границе с Украиной, которая, по замыслу оккупантов, должна предотвратить заход ВСУ.
Кадры строительства появились в Telegram местного гауляйтера Гладкова. На фото российские чиновники осматривают установленные вдоль границы противотанковые пирамидки с колючой проволокой.
Судя по всему, "коридор" колючей проволоки тянется на несколько километров.
"В рамках еженедельного объезда провели осмотр хода выполнения работ по строительству засечной белгородской черты. Работы проводятся в соответствии с ранее утвержденным графиком", - написал Гладков.
Война в Украине - Россия перешла к обороне
После отвода войск из Херсона и правого берега Днепра Россия перешла в оборону. Силы мобилизованных не могут обеспечить Путину ведение наступления.
В связи с чем оккупанты начали делать окопы на востоке Украины, в приграничных с Украиной российских областях, а также в Крыму.
Также РФ производит противотанковые "пирамиды", чтобы замедлить продвижение ВСУ. Но, как показала практика, пирамиды украинским военным не препятствие.
Недавно в сети появились спутниковые снимки окопов россиян в Крыму. Судя по всему, враг продолжил рыть траншеи на КПВВ "Чонгар", в северо-западной части Крыма и возле Армянска.
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траншеи на КПВВ "Чонгар", в северо-западной части Крыма и возле Армянска.