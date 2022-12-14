Судя по всему, "коридор" колючей проволоки тянется на несколько километров.

Белгородские чиновники показали строительство засечной черты на границе с Украиной, которая, по замыслу оккупантов, должна предотвратить заход ВСУ.

Кадры строительства появились в Telegram местного гауляйтера Гладкова. На фото российские чиновники осматривают установленные вдоль границы противотанковые пирамидки с колючой проволокой.

Судя по всему, "коридор" колючей проволоки тянется на несколько километров.

Видео дня

"В рамках еженедельного объезда провели осмотр хода выполнения работ по строительству засечной белгородской черты. Работы проводятся в соответствии с ранее утвержденным графиком", - написал Гладков.

Война в Украине - Россия перешла к обороне

После отвода войск из Херсона и правого берега Днепра Россия перешла в оборону. Силы мобилизованных не могут обеспечить Путину ведение наступления.

В связи с чем оккупанты начали делать окопы на востоке Украины, в приграничных с Украиной российских областях, а также в Крыму.

Также РФ производит противотанковые "пирамиды", чтобы замедлить продвижение ВСУ. Но, как показала практика, пирамиды украинским военным не препятствие.

Недавно в сети появились спутниковые снимки окопов россиян в Крыму. Судя по всему, враг продолжил рыть траншеи на КПВВ "Чонгар", в северо-западной части Крыма и возле Армянска.

Вас также могут заинтересовать новости:

траншеи на КПВВ "Чонгар", в северо-западной части Крыма и возле Армянска.