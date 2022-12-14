В приоритете россиян – оккупация Донецкой области, заявил пресс-секретарь диктатора.

Главарь "ДНР" Денис Пушилин в интервью российским пропагандистам заявил, что "Одесса и Чернигов должны быть освобождены" российскими оккупантами.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина, отреагировал на это "предложение".

"Все зависит от выбора граждан, от решения людей. Первоочередной задачей является защита людей в "ЛНР" и "ДНР". Мы видим непростую ситуацию в Донецке и на этом прежде всего, конечно, концентрируются военные, специальная военная операция продолжается", – заявил Песков российским СМИ.

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Цели РФ в войне против Украины

Ранее в военном командовании США констатировали, что на войне против Украины российский диктатор Владимир Путин потерпел неудачу на всех направлениях.

При этом, по мнению аналитиков, Путин, вероятно, не отказался от своих максималистских целей в Украине. Речь идет не только об аннексии новых территорий, но и смене режима и ликвидации способности Украины противостоять будущим атакам или давления России.

Как считают в британской разведке, цели которые Россия преследует в войне против Украины, не изменились, Россия, вероятно, по-прежнему стремится распространить контроль на всю Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, хотя достичь этого вряд ли сможет.

Прогнозируют, что боевые действия в Украине активизируются зимой, а массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины будут продолжаться.

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