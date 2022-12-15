Кровавый диктатор откладывает выступления перед россиянами, критика вокруг него нарастает.

Президент РФ Путин мечтал объявить о победе над Украиной, однако ВСУ не дали планам кровавого диктатора осуществиться. Из-за этого он старается спрятаться от "неудобных" вопросов и боится выступать перед публикой.

Эксперты Института изучения войны (ISW) объяснили мотивы Путина, который отменил ежегодную пресс-конференцию впервые с 2012 года. Оказалось, диктатор попросту потерял веру в себя и уже не знает, сможет ли противостоять критике россиян.

"Упомянутое решение президента России Владимира Путина отложить свое ежегодное обращение к Российской Федерации указывает на то, что он по-прежнему не уверен в своей способности формировать российское информационное пространство на фоне растущей критики его поведения во время вторжения в Украину", - отметили эксперты.

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Аналитики также добавили, что провал войск РФ в Киевской области и на севере Украины (в апреле этого года, когда оккупантам пришлось отступать) разрушили все планы Путина. Он мечтал объявить о победе и рассказать перед Совфедом РФ об успехах.

"Путин уже воспользовался случаем в марте 2014 года, чтобы произнести "Крымскую речь", в которой объявил о незаконной аннексии Крыма и города Севастополя. Путин, вероятно, ожидал подобного исхода ранней весной только для того, чтобы отложить обращение на неопределенный срок, вероятно, из-за военных неудач России, объявленной им аннексии территорий, которые российские войска не контролировали, и общественного недовольства мобилизацией", - добавили в ISW.

Теперь же диктатор надеется на то, что сможет произнести "победную речь" в 2023 году или же попросту оттягивает момент, когда ему все-таки придется признать поражение. На фоне всех неудач армии РФ даже сам Путин уже не уверен в том, что он сможет аргументировать свою идею начать полномасштабную войну, считают эксперты. Критика вокруг диктатора нарастает. Путин не может ответить на вопросы о потерях РФ в Украине.

Однако в ISW отметили, что Путин лишь усугубляет ситуацию, отменяя пресс-конференцию. Ведь диктатор попросту раскрывает свое бессилие и показывет, что не может отвечать на вопросы о войне против Украины.

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