Эксперты обращают внимание, что Путин взял Лукашенко с собой в Кронштадт в Санкт-Петербурге - исторически значимую крепость.

Российский президент Владимир Путин сделал несколько важных символических жестов во время встречи с Лукашенко 23 июля. Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что Путин стремился продемонстрировать власть и уверенность в своем превосходстве над сторонниками Евгения Пригожина.

Эксперты обращают внимание, что Путин взял Лукашенко с собой в Кронштадт в Санкт-Петербурге - исторически значимую крепость, где российские солдаты провели известное неудачное антибольшевистское восстание в начале 1921 года, которое советское правительство в конечном итоге подавило.

Путин и Лукашенко посетили Кронштадт с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым и младшей дочерью министра обороны России Сергея Шойгу Ксенией Шойгу. Как отмечают аналитики, и Беглов, и Шойгу являются личными врагами Пригожина, и публичная встреча Путина с ними и Лукашенко по историческим причинам неудавшегося восстания в Кронштадте почти наверняка была предназначена для того, чтобы сигнализировать о поражении вооруженного восстания Пригожина.

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Путин также предпринял необычную попытку сфотографироваться с толпами россиян, в том числе с детьми, находясь в Кронштадте, вероятно, чтобы представить себя популярным и любимым лидером среди россиян.

"Эти символические жесты указывают на то, что Путин обеспокоен своей предполагаемой популярностью, безопасностью своего режима и множеством фракций, борющихся за власть в высших эшелонах российского управления", - говорится в утренней сводке ISW.

Путин и Лукашенко также усилили ИПСО против Запада. В частности, оба продолжили распространять вброс о "неудавшемся контрнаступлении ВСУ", о якобы существующих "угрозах" для Польши от переброшенных в Беларусь "вагнеровцев". При этом в Институте изучения войны уверены, что те средства и войска ЧВК, которые уже переброшены в Беларусь, не представляют угрозы ни для Польши, ни для Украины.

Встреча Путина и Лукашенко и "вагнеровцы" в Беларуси - главное

Путин и Лукашенко встретились в Санкт-Петербурге 23 июля - в то время, как в Беларусь продолжают прибывать колонны "вагнеровцев".

В первые же минуты встречи Путин повторил свою старую ложь о якобы "провалившемся" контрнаступлении ВСУ. Лукашенко же, как истинный васал, ему поддакивал.

Дальше Путин традиционно похвалился "потерями" ВСУ в технике и иностранных наемниках. Затем два диктатора поставили свечки в Кронштадтском соборе. Лукашенко даже притянул с собой своего младшего сына Коленьку.

"Вагнеровцы" в Беларуси рассредоточены по нескольких лагерям вдоль беларусско-украинской границы. При этом журналисты не увидели там тяжелого вооружения, что косвенно может указывать на ИПСО по созданию "угрозы" для Украины.

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