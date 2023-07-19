Тяжелой военной техники на указанных спутниковых снимках журналисты не обнаружили.

Журналисты насчитали по меньшей мере 485 единиц техники наемников "Вагнера" на территории воинской части в поселке Цель. Ранее эта база россиян под Осиповичами уже фигурировала в материалах СМИ как недавно построенный полевой лагерь ПВК.

Как пишет беларусская "Радио Свобода", именно сюда направлялись зафиксированные OSINT-исследователями колонны "вагнеровцев" в течение последних дней.

Среди обнаруженной техники на спутниковых снимках от Planet Labs есть около 55 тентовых фур, около 320 автомобилей (УАЗ, фургоны, "буханки", "Газели", легковые автомобили).

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Также на территории заметили 45 автобусов различных модификаций и около различных 65 грузовиков, в том числе не менее 8 платформ с оборудованием, преимущественно строительным.

Почти вся техника размещена возле похожих на склады зданий. Тяжелой военной техники на указанных спутниковых снимках журналисты не обнаружили.

ЧВК Вагнер в Беларуси - главное на вечер

После неудачной попытки мятежа частную армию Евгения Пригожина отправили в Беларусь. Официально Минск утверждал, что боевики "будут обмениваться боевым опытом" с беларусскими войсками.

В течение последней недели в Беларусь начали прибывать сотни грузовиков ЧВК "Вагнер". С 11 июля Россия, по подсчету "Беларускі Гаюн", перебросила уже по меньшей мере 2000 "вагнеровцев". За сутки 18 июля в Беларусь прибыла половина машин ЧВК "Вагнер" - около 170-185 единиц.

Полковник СБУ Роман Костенко считает угрозу попытки вторжения ЧВК со стороны Беларуси вполне реальной - если только Путину захочется уничтожить наемников физически.

Украина в ответ дополнительно усилит участки государственной границы невзрывными и взрывными заграждениями.

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