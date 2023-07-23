Диктаторы после разрушения памятника ЮНЕСКО в Одессе поставили свечи в Кронштадтском морском соборе в Санкт-Петербурге и несколько раз перекрестились перед иконостасом.

Президент РФ Владимир Путин в компании лидера Республики Беларусь Александра Лукашенко пошел ставить свечи и креститься перед иконостасом Кронштадтского собора (Санкт-Петербург) после разрушения Свято-Успенскоского храма в Одессе.

Напомним, в ночь на 23 июля армия РФ реализовала массированный удар по городу, запустив 19 боеголовок по историческому центру Одессы. В этот же день два диктатора отметились циничным визитом в "храм божий". Их визит освящали местные СМИ.

При этом пропагандистские "РИА Новости" уточняют, что в Питере Шойгу и Путина "развлекала" дочь главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. Она сопровождала диктаторов в Музей военно-морской славы.

Зеленский обратился к партнерам после удара по центру Одессы

Напомним, ночной террор РФ против Украины в очередной раз шокировал общество из-за разрушения крупнейшего православного храма Одессы Свято-Успенского собора. Армию РФ не смутил даже тот факт, что храм долгое время находился в концессии УПЦ МП (Московского патриархата).

После удара по объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО президент Украины Владимир Зеленский обратился к миру с призывом защитить города "щитом". Лидер страны акцентировал, что Киеву нужно больше систем ППО, чтобы перехватывать российские ракеты.

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