В Санкт-Петербурге два диктатора хвастаются друг перед другами воображаемыми успехами.

В Санкт-Петербурге началась встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. С первых минут российский диктатор отметился нелепым заявлением, что украинское контрнаступление уже провалилось.

Как сообщает близкий к Лукашенко телеграм-канал "Пул первого", беларуский диктатор прибыл в Россию еще вчера. Агентство "Белта" уточняет, что главам РФ и Беларуси предстоит обсудить "широкий круг наиболее важных и базовых" вопросов в сфере двусторонних отношений, международной повестки дня и экономики.

Российское информагентство "РИА Новости" сообщает, что в начале встречи с Лукашенко Путин похвастался якобы провалом украинского контрнаступления.

"Путин на встрече с Лукашенко ответил на ремарку, что украинского контрнаступления нет: оно есть, но оно провалилось", – пишет агентство.

Кроме того, Путин заявил, что оккупанты якобы уничтожили невообразимое количество иностранной техники ВСУ и иностранных "наемников".

"С той стороны действовали подразделения, полностью укомплектованные иностранной техникой. Что касается иностранных наемников, то они тоже несут значительные потери. Из-за своей глупости. Общественность стран, правительства которых посылают людей сегодня в зону боевых действий, тоже должна знать, что там происходит. И мы будем доводить это до людей с тем, чтобы они давали оценку действиям своих правителей", – заявил Путин.

Ситуация на фронте в Украине

Украинский Генштаб заявил о наступательной активности российских оккупантов на восточном фланге фронта – Купянском, Лиманском, Бахмутском, Марьинском и Авдеевском направлениях. А вот в Запорожской области оккупанты обороняются, но при этом активно – ходят в контратаки в попытках вернуть утраченные позиции.

Британская разведка констатировала, что распиаренное российской пропагандой "большое наступление" на Купянск ограничилось атаками малых групп без существенного продвижения.

На этом фоне российские потери в живой силы и боевой технике растут впечатляющими темпами. Особенно много россияне теряют артиллерии и боевых бронемашин.

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