Кремлевский диктатор собирается бежать в Латинскую Америку.

Кремль готовит секретный план по эвакуации российского диктатора Владимира Путина в Латинскую Америку в случае поражения России в войне против Украины.

Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на бывшего спичрайтера Путина Галлямова. По его словам, проект носит название "Ноев ковчег" и его готовят с весны текущего года.

Отмечается, что изначально для бегства Путина рассматривался Китай, но в Кремле опасаются, что китайцы не любят проигравших, поэтому сейчас в приоритете для эвакуации Аргентина и Венесуэла.

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По словам Галлямова, "Ковчегом" занимается глава "Роснефти" Игорь Сечин, у которого якобы сложились хорошие личные отношения с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

Также сообщается, что к эвакуации готовится не только Путин. Вид на жительство и недвижимость в Венесуэле активно покупают топ-чиновники Кремля. Госслужащие рангом пониже оформляют вид на жительство в Парагвае, Эквадоре и Аргентине.

Война в Украине: последние заявления Путина

В среду, 7 декабря, во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Путин заявил, что война в Украине может стать "длительным процессом". Он назвал "значимым результатом" развязанной против Украины войны "появление новых территорий". Также президент РФ заявил, что "Азовское море стало внутренним водоемом РФ".

Кроме того, Путин выдал, что "угроза ядерной войны нарастает, чего греха таить": "Россия не применит ядерное оружие первой, но если не применит первой, то, значит, и второй не применит".