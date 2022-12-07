Также президент РФ считает неплохим результатом развязанной полномасштабной войны "появление новых территорий". О потерях и провалах российской армии молчит.

Президент России Владимир Путин заявил, что война в Украине может стать "длительным процессом". Таким заявлением он отличился во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

При этом глава страны-агрессора назвал "значимым результатом" развязанной против Украины войны "появление новых территорий". Также Путин заявил, что "Азовское море стало внутренним водоемом РФ":

"СВО, может, и длительный процесс,.. но появление новых территорий — значимый результат для России. Это серьезный вопрос. Ну, чего уж там греха таить: и Азовское море стало внутренним морем РФ... Еще Петр Первый боролся за то, чтобы выйти к Азовскому морю".

Потери РФ в войне против Украины

Отметим, что в начале полномасштабного вторжения в Украину в России заявляли, что они возьмут "Киев за три дня". Теперь, как видим, риторика кардинально изменилась.

Также не придает уверенности российскому командованию и тот факт, что они позорно бежали из Херсона - единственного областного центра, который смогли оккупировать россияне с начала полномасштабной войны.

Кроме того, Россия не может добиться успеха и на других направлениях: в сентябре в ходе контрнаступления ВСУ освободили Харьковскую область, почти полностью деоккупирована Николаевская.

Стоит напомнить, что сейчас самые ожесточенные бои идут в Донецкой и Луганской областях. Эпицентром настоящего "ада" стал Бахмут.

По состоянию на 7 декабря российская армия потеряла живой силой в Украине 92 тысячи 740 человек.

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