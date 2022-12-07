Украине после инцидента легче не станет.

После взрывов на российских аэродромах "Энгельс" и "Дягилево" военное командование РФ может принять решение переместить свои бомбардировщики дальнего действия. Поврежденные самолеты будут долго восстанавливать, но Украине от этого "не легче". У России осталось еще достаточное количество стратегической авиации.

Такими выводами поделился спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала "Киев". По его словам, "хлопок", который произошел по неизвестным причинам, вызвал реакцию в Кремле.

"Может, будут сделаны меры по перемещению техники. Летательные аппараты, которые были повреждены, они будут долгое время восстанавливаться. От этого радостно, но не легче, потому что у РФ еще много самолетов такого типа. Но каждый "хлопок" нам на радость, будем смотреть как противник будет на это реагировать", — заявил Игнат.

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Взрывы на российских аэродромах: основная информация

Ранее на этой неделе на российских аэродромах "Энгельс", "Дягилево" и еще одном в Курской области произошли взрывы. В РФ заявили об ударах беспилотниками, а глава Николаевской ОВА Виталий Ким намекнул, что это испытания нового украинского БПЛА.

На авиабазе "Энгельс" в результате "хлопков" повреждения получили два стратегических бомбардировщика Ту-95. Это подтвердили и видеоматериалы, и спутниковые снимки.

В украинской разведке прокомментировали инциденты: "За то, что происходит на территории государства-агрессора, отвечает правительство государства-агрессора".

Американские эксперты отметили, что взрывы на аэродромах показали "вопиющую слабость" России в защите военных объектов. А хваленная российская ПВО оказалась значительно слабее, чем считалось.

Издание Reuters взяло комментарии в западных высокопоставленных чиновников на условиях анонимности. Они сказали, что теперь россияне будут чувствовать себя менее защищенными. Взрывы стали в том числе психологическим ударом, и оккупанты могут рассредоточить стратегическую авиацию по территории РФ.

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