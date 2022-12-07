Президент РФ говорит, что в Кремле рассматривают ядерное оружие в качестве "средства защиты".

Владимир Путин все чаще теребит тему применения ядерного оружия. Во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека он заявил, что "угроза ядерной войны нарастает, чего греха таить".

Но на этом его ядерные угрозы не закончились. Президент РФ сделал ряд заявлений о возможности применения такого оружия:

"Россия не применит ядерное оружие первой, но если не применит первой, то, значит, и второй не применит".

Также он заверил присутствующую публику, что в России не сошли с ума и отдают себе отчет в том, что такое ядерное оружие. "Мы не собираемся размахивать ядерным оружием, как бритвой по всему миру", — говорит российский диктатор.

Кроме того, Путин говорит, что в России рассматривают ядерное оружие в качестве "средства защиты".

Что в России заявляли о ядерном ударе ранее

21 сентября Путин пригрозил миру ядерным оружием. Он выразил убеждение, что "в отношении России ведется ядерный шантаж". Глава РФ говорит, что при угрозе своей территориальной целостности Россия "использует все имеющиеся средства, это не блеф".

Позже глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ядерная доктрина будет распространяться и на временно захваченные территории Украины, которые РФ "оттяпала" по итогам пседвореферендумов.

Зеленский считает, что ситуация на поле боя не повлияет на решение России насчет применения ядерного оружия против Украины.

5 ноября 2022 года в НАТО заявили, что риск применения Россией ядерного оружия в Украине остается низким, хотя РФ ведет себя безответственно и опрометчиво.

Ранее близкий соратник Путина, депутат госдумы РФ Андрей Гурулев заявил, что целью для ядерных ударов России будет не Украина, а Германия и Великобритания. По его словам, применять ядерное оружие против Украины Москве "неинтересно", поскольку в его фантазиях россияне "будут тут жить".

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