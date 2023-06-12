К нему якобы уже обратились другие наемники.

Главарь российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что возьмет в свои ряды формирования, которые не хотят подписывать контракт с Минобороны Российской Федерации.

В своем Telegram-канале он собщил, что некие "добровольческие подразделения", не желающие официально вести службу в рядах армии Российской Федерации, уже обращаются к "вагнеровцам" с таким запросом.

"Мы их берем в свои ряды отдельными штурмовыми отрядами и встраиваем в нашу общую систему управления, в которой мы их прикрываем артиллерией, авиацией, даем разведданные и все, что необходимо. Нет никакой проблемы во взаимодействии с добровольческими подразделениями, которые вступают в ряды ЧВК "Вагнер" и хотят находится в едином коллективе", - написал Пригожин.

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Наемников заставляют подписать контракт с Минобороны - что известно

Напомним, что министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу подписал приказ, согласно которому, все российские "добровольческие подразделения" должны до 1 июля заключить контракты с министерством, чтобы получить "необходимый правовой статус".

Пригожин, комментируя это, заявил, что не будет подписывать контракт, поскольку приказы Шойгу не распространяются на них.

Вчера стало известно, что этот контракт подписали чеченские добровольцы из отряда "Ахмат".

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