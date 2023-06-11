Главарь ЧВК "Вагнер" заявил о плохом руководстве в российском минобороны.

Главарь частной военной кампании "Вагнер" Евгений Пригожин жестко ответил министру обороны РФ Сергею Шойгу на счет включения ЧВК в состав регулярной армии. Он заявил, что "вагнеровцы" не будут подписывать контракты с Минобороны.

"Те приказы и указы, которые формирует Шойгу, они распространяются на сотрудников Министерства обороны и на военнослужащих. ЧВК "Вагнер" не будет подписывать никаких контрактов с Шойгу. ЧВК "Вагнер" органично встроена в общую систему, ЧВК "Вагнер" согласует свои действия с генералами справа, слева, с командирами подразделений, имеет глубочайший опыт и является высокоэффективной структурой", - заявил Пригожин.

При этом он в очередной раз поставил под сомнение профессионализм армии России, заявив, что "Шойгу не может нормально управлять воинскими формированиями".

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"Поэтому то, что он напишет указы или приказы, это распространяется исключительно на Министерство обороны и на тех, кто находится в рамках Министерства обороны. То, что может случиться после этого приказа – нам не будут давать вооружение и боеприпасы – разберемся, как говорится, когда гром грянет, прибегут и принесут вооружение и боеприпасы с просьбой "помогите", - пригрозил главный "вагнеровец".

В то же время он указал, что ЧВК "Вагнер" подчиняется интересам РФ и верховному главнокомандующему, а на фронте согласует все свои действия и выполняет задачи, поставленные генералом армии Суровикиным, что и обеспечивало "успех" всех операций.

На такой выпад Пригожина в адрес Шойгу отреагировал боевик Игорь Стрелков-Гиркин. Он окрестил сложившуюся ситуацию ничем иным, как военным мятежом.

Война в Украине - приказ Шойгу по ЧВК

Глава Минобороны Российской Федерации Сергей Шойгу обязал наемников ЧВК "Вагнер" заключить контракт для официального ведения службы в рядах российской армии до 1 июля 2023 года. Это якобы необходимо для приобритения добровольческими отрядами "правого статуса" .

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