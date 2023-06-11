До 1 июля наемники Евгения Пригожина должны заключить контракт с российским Минобороны для ведения службы.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу обязал наемников ЧВК "Вагнер" заключить контракт для официального ведения службы в рядах российской армии до 1 июля 2023 года.

Об этом сообщил заместитель министра Николай Панков по итогам селекторного совещания о вопросах комплектации ВС РФ 10 июня. Он уточнил, что для приобретения "правого статуса" все добровольческие отряды должны подписать контракт с министерством.

Также он указал, что "добровольцы" могут заключать индивидуальные контракты на службу.

"Таким образом, приказ расширяет возможности комплектования подразделений Объединенной группировки войск как военнослужащими, так и добровольцами, совместного применения воинских подразделений и добровольческих организации", - заявил Панков.

Также он уточнил, что за десять дней текущего месяца контракт с Минобороны РФ подписали более 13,5 тыс. человек.

Пригожин намекнул Путину на общую мобилизацию в России

Напомним, что в мае в комментарии росСМИ основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в очередной раз раскритиковал действия Минобороны РФ и заявил, что "дойти до Киева" все же реально.

Для этого Пригожин предложил российским властям объявить всеобщую мобилизацию. По его словам, эта мера является неминуемой для российского общества.

Отметим, что негласный конфликт между Пригожиным и Шойгу из-за борьбы за власть существует уже давно. Ранее в мае Пригожин публично унизил своего "оппонента" в рамках поздравления с днем рождения, проигнорировав все его военные "достижения".

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