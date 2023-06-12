Накануне российский министр обороны обязал добровольцев заключить контракт с МО.

Чеченские добровольцы из отряда "Ахмат" подписали контракт с Минобороны РФ для официального ведения службы в рядах российской армии во время войны в Украине.

Как сообщили в МО РФ, подписание контракта между ведомством и добровольческим отрядом "Ахмат", подготовленным Российским университетом специального назначения, прошло в рамках реализации приказа министра Сергея Шойгу.

Контракт определяет "правовое регулирование и деятельность добровольческих подразделений "Ахмат" в зоне проведения "специальной военной операции", а также распространение на добровольцев и членов их семей установленных государством мер социальной защиты и поддержки", информирует ведомство страны-агрессора.

Подписантами выступили заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Алексей Ким и директор Российского университета спецназа Адам Дашаев.

Указ Шойгу о добровольцах - что нужно знать

Накануне российский министр обороны Сергей Шойгу обязал добровольцев, в том числе, наемников ЧВК "Вагнер", заключить контракт с МО – для официального ведения службы в рядах российской армии. Это якобы было нужно для получения добровольческими отрядами "правового статуса". Срок, до которого это нужно сделать, - 1 июля.

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин жестко ответил министру обороны. Он заявил, что "вагнеровцы" не будут подписывать контракты с Минобороны РФ. По его словам, причиной отказа является то, что Шойгу распространяются только на сотрудников ведомства и военнослужащих, коими "вагнеровцы" не считаются. Пригожин также допустил, что после его отказа Минобороны может перестать поставлять боеприпасы ЧВК.

Боевик Игорь Стрелков-Гиркин назвал сложившуюся ситуацию военным мятежом.

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