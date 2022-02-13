Виктор Татаринцев занимает пост чрезвычайного и уполномоченного посла РФ в Швеции с мая 2014 года.

Посол России в Швеции Виктор Татаринцев, комментируя сокрушительные санкции против РФ в случае ее вторжения в Украину, в грубой форме ответил, что Москве на них плевать.

Об этом говорилось в интервью Татаринцева шведскому таблоиду Aftonbladet.

Разговор был посвящен вступлению Швеции в НАТО. По его мнению, расширение Альянса станет угрозой для России.

Журналисты не обошли тему санкций.

"Извините за выражение, но мы срали все их санкции. У нас уже было так много санкций, и во многом они положительно повлияли на нашу экономику и наше сельское хозяйство. Мы стали самодостаточными и смогли увеличить экспорт. У нас нет ни итальянских, ни швейцарских сыров, но мы научились делать одинаково хорошие русские сыры по итальянским и швейцарским рецептам.", - ответил российский дипломат.

Посол утверждает, что Запад не понял российский менталитет.

Виктор Татаринцев занимает пост чрезвычайного и уполномоченного посла РФ в Швеции с мая 2014 года.

Еще в 2015 году Татаринцев угрожал стране "военными контрмерами" в случае вступления Швеции в НАТО: "Путин отмечал, что будут последствия, что России придется прибегнуть к реакции военного характера и переориентировать свои войска и ракеты".

Угроза полномасштабного вторжения России

Россия сосредоточила у Украины более 100 тысяч военных, которые, как опасается Запад, она может привлечь к полномасштабному наступлению уже в феврале.

США совместно с ЕС и Британией разрабатывают инструменты сдерживания аппетитов Кремля, в частности путем введения экономических санкций. Впрочем, по последним данным прессы, об отключении страны от SWIFT не говорится.

Сейчас ряд стран Европы уже отзывают из Украины сотрудников своих диппредставительств, или перевозят дипломатов из Киева ближе к границе с Польшей.

Из-за отказа страховщиков обеспечивать воздушных перевозчиков гарантиями полетов в Украину в связи с "высоким риском боевых действий" некоторые операторы начали отменять рейсы.

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