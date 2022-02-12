Кулеба заверил, что подготовленные санкции будут очень болезненными для Российской Федерации и нанесут непоправимый ущерб российской экономике.

Украина находится в сильнейшей с 2014 года экономической, дипломатической, военной позиции и готова к любым сценариям, а благодаря работе дипломатов подготовлен болезненный пакет санкций ЕС и США, который является фактором сдерживания России от дальнейшей агрессии.

Как сообщает пресс-служба МИД, об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал вечером в субботу в эфире одного из украинских телеканалов.

"Сейчас позиция Украины является самой сильной за все годы с 2014 года. С экономической, дипломатической и военной точки зрения. По нашей инициативе и благодаря нашей работе партнеры в Европейском Союзе и Соединенных Штатах завершили формирование санкционного пакета", - заявил министр.

Кулеба заверил, что подготовленные санкции будут очень болезненными для Российской Федерации и нанесут непоправимый ущерб российской экономике.

"Украина готова к любому сценарию развития событий. Это не преувеличение. Это вывод, который я могу сделать на основе полноты тех данных, которые есть в моем распоряжении", - заметил он.

Глава украинской дипломатии сообщил, что интенсивные визиты иностранных топ-чиновников и мировых лидеров в Украину продолжатся на следующей неделе.

"Прибудет Канцлер Германии, министры иностранных дел. Телефонные разговоры происходят ежедневно", - отметил министр.

Кулеба напомнил, что в пятницу вечером провел три телефонных разговора с главами немецкой, европейской и американской дипломатий, а в субботу — с главой МИД Молдавии, в частности по ситуации в Приднестровском регионе Молдовы. В субботу также запланирован его разговор с главой турецкой дипломатии.

"В ежедневном графике президента Украины тоже доминирует международная политика тематика, он проводит интенсивные телефонные переговоры с международными партнерами", - подытожил министр.

Переговоры Макрона с Путиным:

7 февраля 2022 года Эммануэль Макрон находился с визитом в Москве. После переговоров с Путиным он отметил, что этот разговор был содержательным и есть возможность найти мирный путь для Европы. На следующий день президент Франции в Киеве встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Макрон и Путин обсудили пути реализации Минских соглашений. Кроме того, президент Франции указал главе Кремля, что "искренний диалог" несовместим с эскалацией напряжения вокруг Украины.

12 февраля 2022 года президент Франции Эммануэль Макрон провел второй за неделю разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным.