Работа международных и украинских авиакомпаний в воздушном пространстве страны может быть заблокирована, а самолеты в лизинге - вывезены за границу.

В начале следующей недели ряд крупных международных страховщиков может отказаться покрывать страховые случаи авиакомпаний при полетах в воздушном пространстве Украины. Такое развитие событий может означать фактическую остановку рейсов иностранных авиакомпаний в страну, а также грозить блокировкой и украинским перевозчикам.

Об этом со ссылкой на несколько источников пишет "Страна".

По данным одного из собеседников, связанного с европейским авиарынком, соответствующий "первый звоночек" прозвучал еще накануне нового года, когда лизингодатель - европейская компания - потребовал вывода за пределы Украины двух самолетов украинского авиаперевозчика.

"Тогда еще не до конца было понятно, с чем это связано. Пошли слухи, что, мол, речь идет о проблемах конкретного перевозчика, у него туго с деньгами и не факт, что может заплатить, поэтому страховщики посоветовали владельцу бортов вывезти их в Европу. Но с января такие прецеденты повторились уже по другим авиакомпаниям. Международные страховщики все настойчивее стали требовать, чтобы самолеты иностранных перевозчиков, которые у них обслуживались, не оставались на стоянку в Киеве. Решение о непокрытии рисков по полетам над Украиной зрело уже давно. А появление конкретной даты "нападения Путина" его только ускорило", - рассказал источник.

Такое развитие событий может означать фактическую остановку полетов иностранных авиакомпаний в Украину - и не только иностранных, считает собеседник.

"Страховки по самолетам сложные и дорогие, как правило, их обеспечивает не одна компания, а несколько. К примеру, у украинского авиаперевозчика может быть страховка от украинской страховой компании, но обязательно с перестраховкой в Лондоне. Если там дадут команду сворачиваться, гарантий не будет и по украинским перевозчикам, а также сильно рискует Wizz Air, у которого в Украине стоит пять бортов. Это значит, что работа украинских авиакомпаний будет заблокирована. Более того, самолеты, которые находятся в лизинге (а это большинство авиапарка) могут быть вывезены за пределы Украины в ближайшее время", - сообщил источник.

Как объяснил руководитель консалтингового агентства Friendly Avia Support Александр Ланецкий, большинство бортов и украинских, и иностранных авиакомпаний не являются их собственностью, а берутся в оперативный лизинг. Лизингодатель в свою очередь требует оформления страховки на сумму стоимости самолета плюс 10% (от 10 до 100 млн долларов) для покрытия возможных рисков. Помимо этого, согласно международному законодательству, авиакомпания обязана страховать гражданскую ответственность: для европейского рынка такая страховка обходится в 550 млн долларов в год.

"Без последней попросту нельзя поднимать самолеты в небо. Если она не обеспечивается, авиакомпания не имеет права летать", - отметил Ланецкий.

Таким образом, отсутствие стразовых гарантий может означать полную остановку авиаперевозок в Украине.

По данным источника со страхового рынка, крупнейшие британские страховые компании, у которых перестраховываются другие страховщики, 12 февраля уже разослали всем собственникам самолетов, отдающих их в лизинг авиакомпаниям, официальное письмо, что через 48 часов перестает действовать страховое покрытие в Украине и над Украиной для любого воздушного судна. Собеседник считает, что британские страховщики фактически вводят "воздушную блокаду".

"Ни один самолет не вылетит из Украины и не влетит в Украину примерно с середины дня понедельника", - утверждает источник.

Кроме того, владельцы частных самолетов сообщили о получении уведомлений, что в течение 48 часов страховые гарантии будут отозваны, а их самолеты должны покинуть Украину за это время и перейти в европейскую зону.

В свою очередь глава Ассоциации страхового бизнеса Вячеслав Черняховский поначалу говорил, что ничего не знает о планах международных страховых компаний по Украине, однако затем добавил, что они действительно могут снять гарантии.

"После заявления KLM о прекращении работы в Украине и массовом отзыве работников посольств страховой рынок занервничал. Иностранцы перестраховщики могут оставить решение по гарантиям на страховщиках, но те вряд ли станут брать на себя такую ответственность. Да и авиакомпании вряд ли будут рисковать пассажирами и самолетами. Поэтому мы увидим в прямом смысле пустое небо - не будут летать ни иностранные, ни украинские перевозчики", - считает Черняховский.

Как сообщал УНИАН, ранее нидерландская компания ​​KLM отменила все рейсы в Украину в качестве меры предосторожности из-за угрозы войны в стране. "Это решение последовало за скорректированными рекомендациями по поездкам с кодом красного цвета и обширным анализом безопасности. Пока неясно, когда KLM снова полетит в Киев", - отмечали в авиакомпании.

Кроме того, из-за требований владельца воздушного судна в Украину уже не пустили рейс SkyUp Фуншал (Мадейра, Португалия) - Борисполь (Украина). Около 180 пассажиров высадили в Молдове.

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