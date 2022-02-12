Полный запрет доступа России к системе финансовых операций SWIFT не рассматривался после серьезных возражений со стороны европейских стран.

США и Европа завершают разработку широкого пакета санкций против России на случай ее вторжения в Украину.

Санкции нацелены на крупные российские банки, но не предусматривают запрет России использовать финансовую систему SWIFT, пишет Reuters со ссылкой на американских и европейских чиновников.

Один американский чиновник сказал, что среди российских банков, против которых могут быть введены санкции, государственные ВТБ и "Сбербанк", крупнейшие финансовые учреждения России.

Оба учреждения уже подпадают под секторальные санкции, введенные Министерством финансов США после того, как Россия оккупировала украинский Крым, но полная блокировка, которое сейчас ожидается, будет иметь гораздо более значимые последствия, сказал один из экспертов.

Три источника, знакомые с переговорами, заявили, что полный запрет доступа России к системе финансовых операций SWIFT не рассматривался после серьезных возражений со стороны европейских стран.

Европейские кредиторы обеспокоены, что отключение России от SWIFT будет означать, что миллиарды долларов долгов, которые они имеют в России, так и не будут погашены.

По словам одного из источников, санкции против крупных российских банков все равно окажут значительное влияние на российский финансовый сектор и экономику.

"Цель состоит в том, чтобы разработать санкции, которые бы действительно ударили по россиянам, но при этом следить за побочным ущербом для тех, кто их вводит, признавая, что санкции явно сильнее ударят по Европе", - отметил один из источников.

Официальные лица США заявили, что во время встреч со своими коллегами в Германии, Франции и Великобритании на этой неделе был достигнут значительный прогресс в отношении пакета санкций.

По словам американских и европейских чиновников, США и европейские союзники сосредоточились на санкциях, которые будут введены в случае физического вторжения России в Украину. Им нужно будет дополнительно координировать любой ответ на санкции, кроме полного военного вторжения, например масштабной кибератаки.

"Много вопросов было решено", – сказал один американский чиновник, знакомый с переговорами, добавив: "Я бы не сказал, что есть стопроцентное согласие, но большинство проблем, которые высказала" Германия, были рассмотрены.

Также отмечается, что санкции включают в себя контроль за экспортом компонентов, произведенных Россией для технологического и оружейного секторов, а также санкции против конкретных российских олигархов.

Как сообщал УНИАН, в середине января лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц предостерег от исключения России из международной банковской платежной системы Swift. По его мнению, исключение Москвы "сломало бы позвоночник платежной системы".

Позже в СМИ появилась информация, что вместо отключения России от поставщика платежных услуг SWIFT ЕС и США размышляют об адресных экономических санкциях. Идея отрезать российские банки от мировых финансовых потоков больше не продвигается. Германия также настаивала на исключениях, чтобы импорт газа и нефти из России можно было оплачивать.

В свою очередь, в Белом доме заявили, что вопрос отключения России от международной платежной системы SWIFT не снят с повестки дня. США продолжают тесно консультироваться с европейскими партнерами о "серьезных последствиях" для России, если она еще глубже вторгнется в Украину.

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