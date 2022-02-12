В то же время глава Белого дома подчеркнул, что США открыты для дипломатического диалога с Россией.

Президенты США Джо Байден провел телефонные переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Об этом сообщил Белый дом. В сообщении отмечается, что в ходе часового разговора речь шла о наращивании Россией военных сил на границе с Украиной.

Байден в разговоре отметил, что Вашингтон готов как к дипломатическому взаимодействию с Кремлем, так и к другим сценариям развития событий.

Глава Белого дома предупредил Путина, что США дадут решительный и быстрый ответ в случае вторжения РФ в Украину.

"Президент Байден четко дал понять президенту Путину, что хотя Соединенные Штаты остаются готовыми к дипломатическому взаимодействию в полной координации с нашими союзниками и партнерами, мы в равной степени готовы к другим сценариям", - отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, последний раз Путин и Байден говорили по телефону в конце 2021 года. Кроме того, в начале декабря они провели переговоры в формате видеоконференции.

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