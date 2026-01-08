Львов засыпает снегом: в городе объявлен I уровень опасности

Ожидается, что осадки продолжатся.

Львов 8 января засыпает снегом и синоптики прогнозируют, что осадки продолжатся. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По территории Львовской области и по городу Львову 8 января значительный снег", - говорится в предупреждении.

Кроме того, ожидаются порывы северо-западного ветра 15-20 м/с, метели, гололед и на дорогах гололедица.

Из-за непогоды на Львовщине объявлен I уровень опасности, желтый.

8 января погоду на Львовщине будет определять прохождение атмосферных фронтов от циклонической депрессии над Балканами.

По Львовской области будет ненастье. Ожидается значительный снег, на дорогах гололедица. Ветер будет 9 – 14 м/с, днем порывы 15 – 20 м/с, метели. Температура в течение суток составит -5°...-10°.

По городу Львову сегодня также облачно. Синоптики прогнозируют значительный снег. На дорогах гололедица. Ветер северный с переходом на северо-западный, 9 – 14 м/с, днем порывы усилятся до 15 – 20 м/с, метели. Температура в течение суток -5°...-7°.

В целом на этой неделе погоду Львовщины будет преимущественно определять влияние атмосферных фронтов от циклонов над Балканами. Ожидается выпадение снега, местами значительного. Будет морозно днем и ночью. Ветер умеренный. На дорогах гололедица.

