Военная мощь Китая начала угрожать превосходству Запада в Тихом океане, - The Times

Китайская армия уже серьезно модернизирована и может составить конкуренцию даже самим США.

Китай за последние 5 лет создал огромное количество истребителей-невидимок и высокоточных ракет большой дальности.

Это показало исследование, авторы кторого считают, что подобное является "поразительным" достижением Пекина. Кроме того, такая ситуация ставит под угрозу господство Запада в Тихом океане, пишет The Times.

Издание отметило, что народно-освободительная армия Китая (НОАК) теперь располагает целым рядом самолетов и вооружений, способных угрожать американским кораблям и авиабазам на расстоянии 1000 км и более, что ставит под угрозу превосходство США в воздухе в любом потенциальном будущем конфликте из-за Тайваня.

Видео дня

Поставщики НОАК производят истребители-невидимки пятого поколения J-20A со скоростью 120 единиц в год, что более чем вдвое превышает количество, закупаемое ВВС США их ближайшим аналогом, F-35. НОАК также закупает в год сотню истребителей J-16.

Кроме того, во время последней напряженности между Индией и Пакистаном, китайская ракета PL-15, которая имеется на вооружении пакистанских ВВС, сбила индийский истребитель Rafale французского производства с расстояния почти 193 км.

Издание со ссылкой на отчет Королевского института объединенных служб (RUSI), лондонского аналитического центра по вопросам безопасности, отметило, что как PL-15, так и PL-17 имеют большую дальность действия, чем любая ракета, производимая США, Россией или Европой.

Что есть у Китая

"НОАК в настоящее время располагает целым рядом средств, способных угрожать самолетам-заправщикам ВВС США, авианосным группам ВМС США и передовым авиабазам на расстоянии 1000 км и более", - отмечено в отчете.

В частности, к ним относятся тысячи баллистических и крылатых ракет большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также зенитные ракеты большой дальности наземного базирования и зенитные ракеты большой дальности, размещаемые сотнями современных истребителей пятого поколения.

Сейчас у Китая есть военно-воздушные силы, поддерживаемые ракетными и коммуникационными системами, которые фактически находились бы на его территории - Тайвань находится всего в 144 км от материка, в то время как США, хотя технически и могут быть немного превосходящими, находились бы на пределе своей оперативной дальности.

"Возглавляемые США западные силы, возможно, все еще смогут добиться локального и временного превосходства в воздухе в потенциальном конфликте, используя свой больший оперативный опыт. Но нынешний рост возможностей Китая достаточно впечатляющий и быстрый, чтобы традиционное преимущество западной авиации больше не было гарантировано" - говорится в отчете.

Политика Си Цзиньпина

Модернизация НОАК стала ключевой политикой президентства Си Цзиньпина. Издание отметило, что долгое время Китай ставил исключительно на численность своей армии. Но после того, как в 2003 году США победили в Ираке, Пекин был потрясен и осознал необходимость перемен, чтобы конкурировать с армией США.

Теперь же китайская армия, численность личного состава которой, составляет 2 млн человек, половина из которых служит в сухопутных войсках, значительно модернизировалась благодаря масштабному росту количества и качества военной техники.

Конкуренция с США

Сейчас в ее военно-морском флоте больше кораблей, чем в ВМС США. Однако у нее всего 3 авианосца по сравнению с 11 у Америки, и пока они действуют только в западной части Тихого океана, в то время как ВМС США действуют по всему миру.

Кроме того, бытует мнение, что Военно-воздушные силы США в скучае любого конфликта будут обладать превосходством в воздухе, если не доминированием, благодаря современным истребителям и бомбардировщикам-невидимкам.

Это может быть ошибкой, считает Джастин Бронк, автор доклада RUSI:

"Это область, где США и Запад были приучены к идее, что нам практически гарантировано превосходство. Существовало предположение, что им потребуются годы, чтобы догнать".

Как обстоят дела у России

Он предупредил, что такая самоуспокоенность чревата. Даже Россия, чьи технологии теперь полностью превзойдены китайскими, все еще может представлять угрозу для Запада, особенно после опыта, полученного в войне против Украины, указал Бронк.

Издание отметило, что российские потери показали, насколько сильно РФ отстала от Китая. Но при этом она быстрее заменяла истребители Су-34, чем теряла их, что говорит о том, что Россия лучше подготовлена ​​к войне с Западом, чем до вторжения в Украину в 2022 году.

Другие новости об оружии у Китая

Недавно стало известно, что Китай значительно расширяет мощности по производству ракет.

В частности с 2020 года Китай осуществляет масштабное расширение объектов, связанных с производством ракет. Об этом говорят анализы спутниковых снимков, карт и правительственных сообщений.

Вас также могут заинтересовать новости: