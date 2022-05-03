Понтифик сказал главе РПЦ, что патриарх не может превращаться в путинского алтарника.

Папа Римский Франциск сообщил, что во время последнего разговора с патриархом русской православной церкви Кириллом, он с картой в руках пытался оправдать войну против Украины.

Об этом Папа Римский Франциск рассказал в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

По словам понтифика, он разговаривал с Кириллом около 40 минут по видеосвязи в Zoom.

"Первые 20 минут с картой в руках он читал мне все оправдания войны. Я выслушал и сказал ему: я ничего в этом не понимаю. Брат, мы не государственные клирики, мы не можем использовать язык политики, а язык Иисуса. Патриарх не может превращаться в путинского алтарника", - сказал Франциск.

Папа Римский в беседе с российским патриархом отметил, что священнослужители должны искать пути мира, чтобы положить конец применению оружия.

Напомним, Франциск в интервью также заявил, что не собирается ехать в Киев, но несколько раз повторил, что готов поехать в Москву. "Я чувствую, что мне не нужно ехать. Сначала я должен поехать в Москву, сначала я должен встретиться с Путиным", - сказал Франциск.

Он также отметил, что пессимистично настроен в отношении войны и обеспокоен тем, что Путин на данный момент не остановится.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно об отмене встречи Папы Римского Франциска с московским патриархом Кириллом, которая планировалась на июнь в Иерусалиме. "Наша дипломатия понимала, что встреча двоих в это время может привести к большой путанице", - отметил Франциск.

Франциск является первым Папой, с которым согласился встретиться патриарх РПЦ. Он не хотел этого делать ни с понтификами Иоаном Павлом II, ни с Бенедиктом XVI, которые также выражали московскому патриарху свое желание встретиться. Единственная встреча Франциска и Кирилла состоялась в нейтральном городе, в Гаване, по просьбе русского священника.

Вас также могут заинтересовать новости: