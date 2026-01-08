Будут терять по две пенсии из-за Украины: Орбан наговорил венграм страшилок

Орбан недоволен тем, что вместо его страны ЕС поддерживает Украину. Он заявил, что Киев просит столько денег, что за них можно было бы выплачивать венгерские пенсии 40 лет.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что из-за финансовой поддержки Евросоюзом Украины на следующие 10 лет венгерские пенсионеры будут терять ежегодно две пенсии.

Об этом он написал в соцсети. По его словам, Украина просит столько денег на следующие 10 лет, что из них можно было бы выплачивать венгерские пенсии в течение 40 лет или все семейные выплаты в течение 60 лет.

Орбан утверждает, что речь идет о "$800 млрд, которые украинский премьер-министр хочет получить в Брюсселе, а они - от нас".

"На вчерашнем заседании правительства мы слушали отчет Яноша Боки (венгерский министр по делам ЕС) о том, как брюссельцы будут распределять эти $800 млрд и что они будут использовать для их покрытия. Результат абсолютно ужасный. Брюссельский указ отменит 13-ю и 14-ю пенсию, отменит семейные выплаты и взыщет с венгерских плательщиков прогрессивный налог на прибыль. Все это для того, чтобы было чем оплачивать украинские коммунальные услуги", - отметил Орбан.

"Мы обнародуем отчет Боки, потому что венгерские семьи имеют право знать, какой план Брюссель хочет им навязать. А в апреле они смогут выбрать между брюссельским путем и путем мира", - заявил он.

Орбан: последние заявления

Как сообщал УНИАН, в начале января Орбан заявил, что сейчас не лучшее время для визита российского диктатора Владимира Путина в Будапешт. По его словам, это связано с тем, что нет двусторонних вопросов для обсуждения.

Также он отмечал, что Венгрии не удалось обеспечить ту финансовую помощь, которую она просила у США накануне выборов 2026 года, добавив, что переговоры о возможной поддержке продолжаются.

