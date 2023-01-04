УНИАН подготовил красивые открытки и поздравления с наступающим Рождеством 2023 по старому стилю.

7 января православные украинцы отметят Рождество Христово по юлианскому календарю. В этот праздник в храмах проводится рождественское богослужение, верующие устраивают вертепы и собираются за праздничным столом, а молодежь читает колядки на Рождество 2023. УНИАН собрал лучшие поздравления и картинки для всех, кто отметит Рождество по старому стилю.

Ранее мы рассказывали, когда правильнее отмечать Рождество - 25 декабря или 7 января, а также сообщали, что по опросам более половины украинцев будут праздновать Рождество 7 января.

Поздравления с наступающим Рождеством 2023

Пусть все вокруг наполнится добром,

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Печали и невзгоды все отступят.

Вас с наступающим я поздравляю Рождеством,

Пусть рядом всегда будут те, кто любит.

Желаю дому Вашему покоя и уюта,

А на семью сойдет пусть Божья благодать.

И пусть свершится в светлый праздник чудо,

Ведь это лучшее, о чем можно мечтать.

***

Каждый раз под Рождество

Происходит волшебство,

Наступает та пора,

Чтобы верить в чудеса,

Время ты не упускай

И желание загадай,

Пусть исполнится оно

В эту ночь под Рождество!

***

С наступающим Христовым Рождеством!

Праздник пусть несет с собою счастье,

Пусть улыбки охраняют дом,

Отводя печали и ненастья.

Пусть здоровье, радость и добро

Верно вас всю жизнь сопровождают.

Пусть на сердце царствует тепло,

Свет любви и мира освещает!

***

Вот-вот наступит Рождество.

Я вас сердечно поздравляю!

Веселья, радости, добра

И всех на свете благ желаю.

Чтобы достаток в доме был,

И чтоб не покидало счастье,

Пускай сбываются мечты,

И станет мир вокруг прекрасней!

***

Наступает Рождество!

Счастья вам и радости.

Пусть прибавит всем оно

В жизни только сладости.

Ангелочек сохранит

От всего недоброго.

Ну а я желаю вам

Только всего доброго!

***

Наступает Рождество,

Сказку нам приносит.

Пусть случится волшебство,

У всех, кто его просит!

Пусть исполнятся мечты,

Счастье в дом заглянет,

Время радости, любви,

Поскорей настанет!

***

С наступающим волшебством,

С наступающим счастьем тебя.

С наступающим Рождеством,

Пусть везде царят чудеса!

Я желаю тебе добра и любви,

Много счастья, мира, веселья.

Пусть твои воплотятся мечты.

И хорошего тебе настроения!

***

Желаю счастья в доме вашем,

Пусть жизнь добрее станет, краше,

А радость постучится в дом

Перед Христовым Рождеством.

Пусть соберутся все родные

И распахнут сердца пошире,

Даря любовь, тепло, добро!

Ведь наступает Рождество.

***

С наступающим Рождеством! Желаем вам уютной атмосферы и сказочного теплого вечера! Пусть праздник подарит много приятных эмоций и долгожданных встреч! Спокойствия вам, тепла, света и мира в душе! Пусть с вами случаются чудеса и счастливые события!

***

Искренне поздравляю с наступающим Рождеством Христовым! Пусть светлый праздник принесёт тепло и радость в дом! Пусть будет этот год будет мирным, и счастливым каждый день! Пусть сердце искренне любит и надеется, а душа поёт и стремится к великим делам!

***

Поздравляю с наступающим Рождеством Христовым! Пусть достаток царит в вашем доме, пусть исполняются мечты и случаются чудеса. Будьте добры друг к другу и счастливы! Пусть наступит мир в Украине!

***

Поздравляю с наступающим Рождеством! Пусть Бог благословит Украину и принесет нам долгожданный мир, а в каждую украинскую семью принесет счастье! Желаю достатка и спокойствия в каждой семье. Христос рождается!

Картинки с наступающим Рождеством 2023

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