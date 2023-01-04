7 января православные украинцы отметят Рождество Христово по юлианскому календарю. В этот праздник в храмах проводится рождественское богослужение, верующие устраивают вертепы и собираются за праздничным столом, а молодежь читает колядки на Рождество 2023. УНИАН собрал лучшие поздравления и картинки для всех, кто отметит Рождество по старому стилю.
Ранее мы рассказывали, когда правильнее отмечать Рождество - 25 декабря или 7 января, а также сообщали, что по опросам более половины украинцев будут праздновать Рождество 7 января.
Поздравления с наступающим Рождеством 2023
Пусть все вокруг наполнится добром,
Печали и невзгоды все отступят.
Вас с наступающим я поздравляю Рождеством,
Пусть рядом всегда будут те, кто любит.
Желаю дому Вашему покоя и уюта,
А на семью сойдет пусть Божья благодать.
И пусть свершится в светлый праздник чудо,
Ведь это лучшее, о чем можно мечтать.
***
Каждый раз под Рождество
Происходит волшебство,
Наступает та пора,
Чтобы верить в чудеса,
Время ты не упускай
И желание загадай,
Пусть исполнится оно
В эту ночь под Рождество!
***
С наступающим Христовым Рождеством!
Праздник пусть несет с собою счастье,
Пусть улыбки охраняют дом,
Отводя печали и ненастья.
Пусть здоровье, радость и добро
Верно вас всю жизнь сопровождают.
Пусть на сердце царствует тепло,
Свет любви и мира освещает!
***
Вот-вот наступит Рождество.
Я вас сердечно поздравляю!
Веселья, радости, добра
И всех на свете благ желаю.
Чтобы достаток в доме был,
И чтоб не покидало счастье,
Пускай сбываются мечты,
И станет мир вокруг прекрасней!
***
Наступает Рождество!
Счастья вам и радости.
Пусть прибавит всем оно
В жизни только сладости.
Ангелочек сохранит
От всего недоброго.
Ну а я желаю вам
Только всего доброго!
***
Наступает Рождество,
Сказку нам приносит.
Пусть случится волшебство,
У всех, кто его просит!
Пусть исполнятся мечты,
Счастье в дом заглянет,
Время радости, любви,
Поскорей настанет!
***
С наступающим волшебством,
С наступающим счастьем тебя.
С наступающим Рождеством,
Пусть везде царят чудеса!
Я желаю тебе добра и любви,
Много счастья, мира, веселья.
Пусть твои воплотятся мечты.
И хорошего тебе настроения!
***
Желаю счастья в доме вашем,
Пусть жизнь добрее станет, краше,
А радость постучится в дом
Перед Христовым Рождеством.
Пусть соберутся все родные
И распахнут сердца пошире,
Даря любовь, тепло, добро!
Ведь наступает Рождество.
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С наступающим Рождеством! Желаем вам уютной атмосферы и сказочного теплого вечера! Пусть праздник подарит много приятных эмоций и долгожданных встреч! Спокойствия вам, тепла, света и мира в душе! Пусть с вами случаются чудеса и счастливые события!
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Искренне поздравляю с наступающим Рождеством Христовым! Пусть светлый праздник принесёт тепло и радость в дом! Пусть будет этот год будет мирным, и счастливым каждый день! Пусть сердце искренне любит и надеется, а душа поёт и стремится к великим делам!
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Поздравляю с наступающим Рождеством Христовым! Пусть достаток царит в вашем доме, пусть исполняются мечты и случаются чудеса. Будьте добры друг к другу и счастливы! Пусть наступит мир в Украине!
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Поздравляю с наступающим Рождеством! Пусть Бог благословит Украину и принесет нам долгожданный мир, а в каждую украинскую семью принесет счастье! Желаю достатка и спокойствия в каждой семье. Христос рождается!