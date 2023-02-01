Оккупанта ликвидировали в одном из населенных пунктов под Волновахой.

В Украине ликвидировали очередного боевого попа РПЦ - иеромонаха Вонифатия. Свою смерть захватчик в рясе нашел в одном из населенных пунктов под Волновахой.

Как сообщил OSINT-эксперт Иракли Комахидзе, ликвидацию попа подтверждают его российские источники. Вонифатия "задвохсотили" в поселке Никольское Волновахского района Донецкой области.

Информации о погибшем Вонифатии в сети крайне мало, но помогла поповская дочь - Татьяна Нагорная в девичьи Гордиенко. После анализа аккаунтов женщины удалось установить, что имя попа в миру – Николай Гордиенко. Возраст - 63 года. Проживал в Алтайском крае. Поп любил фотографироваться и публиковать эти фотографии.

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ВСУ "минусуют" оккупантов: главные новости

Недавно стало известно, что на войне в Украине ликвидирован российский "боевой поп" из РПЦ Александр Караулов вместе с целой пачкой других оккупантов во время эвакуации "трехсотых".

Кроме того, уничтожен очередной "боевой поп", благословлявший российских солдат на убийство украинцев.

В российских соцсетях докладывают о ликвидации интересных персон. Например, так стало известно об уничтожении на войне серийного убийцы, воевавший в составе "вагнеровцев".

В боях "откобзонено" также бойца отряда "Барс", которого пропагандисты окрестили чуть ли не "Терминатором", а еще известно - десантника с сирийским опытом - героя русских сказок".

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