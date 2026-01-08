Сотни тысяч людей и шахты обесточены из-за нового удара РФ: где ситуация самая тяжелая

По состоянию на утро 8 января около 800 тысяч потребителей в Днепропетровской области остаются без электроснабжения. При этом объекты социальной и критической инфраструктуры запитаны лишь частично.
И.о. министра энергетики Украины Артем Некрасов во время брифинга сообщил, что также в Днепропетровской области обесточены восемь шахт. Всех работников удалось вывести на поверхность.
Он отметил, что все это – последствия очередной ночной атаки российских оккупантов на объекты энергетической инфраструктуры. Основной удар был направлен на Днепропетровскую и Запорожскую области, в результате чего регионы были почти полностью обесточены.
Сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы, энергетики начали их еще ночью. В Запорожье электроснабжение уже восстановлено.
В то же время Некрасов призвал ограничить использование мощных электроприборов, чтобы избежать повторных массовых отключений электроэнергии.
Также повлияла на ситуацию со светом и погода. Так, из-за неблагоприятных погодных условий на утро полностью или частично обесточены населенные пункты Черниговской, Киевской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Здесь также ведутся ремонтные работы.
В Харьковской, Полтавской и Сумской областях с утра ввели графики аварийных отключений. В Донецкой области еще некоторое время также будут действовать аварийные отключения.
Удары РФ по энергетике Украины – главные новости
В результате прошлой террористической атаки 5 января полностью без света остался город Славутич, а также потребители в Черниговской, Харьковской и Донецкой областях. Кроме того, россияне нанесли удар по одному из генерирующих объектов в Донецкой области.
Оккупанты также начали методично разрушать энергетическую инфраструктуру Украины – для того, чтобы полностью разрушить отдельную подстанцию, они могут круглосуточно обстреливать ее несколько дней подряд.