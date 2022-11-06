Кирилл просит россиян молиться за российские власти и вооруженные силы оккупантов.

Глава РПЦ Кирилл заявил об угрозе существованию России. Это условие есть среди перечисленных пунктов российской доктрины по применению ядерного оружия.

Как пишет российский "Интерфакс", Кирилл призвал россиян усилить молитвы "за власть и воинство" на фоне "угрозы существованию России".

После освящения главного храма Росгвардии в Подмосковье Кирилл заявил, что молитва о властях и силах оккупантов "не должна быть механической": "Мы не должны пропускать мимо ушей эти прошения, особенно когда народ сталкивается с опасностями, которые бросают вызов самому существованию нашего государства".

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По его словам, "не у всех политиков хватает ума понять, откуда ветер дует" и что стоит за желанием "могущественных сил, находящихся вне Руси", стравить людей "в междоусобной брани".

"За этим стоит только одно - попытка ослабить Святую Русь", - заявил Кирилл, добавив, что имеет в виду Россию, Украину и Беларусь.

Ядерный шантаж России

Ядерный шантаж России усилился после очередных военных поражений ВС РФ на поле боя в Украине.

Ради этого Путин провел псевдорефердумы на оккупированных территориях, чтобы взять их под "ядерный зонтик". Однако ход войны это не изменило: ВСУ продолжают деоккупировать захваченные Россией районы.

Многие эксперты считают, что если РФ применит ядерное оружие, то это будет разве что применение на тактическом уровне. В то же время советник президента США Джейк Салливан заявил, что США не потеплят любого ядерного удара по Украине.

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