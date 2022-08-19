В церкви разместили рекламу Минобороны России, где агитируют мужчин подписывать контракт.

В храмах РПЦ прихожанам ненавязчиво предлагают решить финансовые трудности, отправившись на захватническую войну против Украины.

Об этом пишет телеграм-канал NEXTA Live.

В церкви разместили рекламу Минобороны России, где агитируют мужчин подписывать контракт.

Как ранее сообщал УНИАН, 16 июля правительство Великобритании ввело новые санкции в отношении Российской Федерации. Отдельно, ограничения коснутся главы русской православной церкви патриарха Кирилла.

8 июля Канада объявила о введении дополнительных санкций против российских агентов дезинформации и пропаганды в связи с незаконным и неоправданным вторжением России в Украину. В санкционном списке оказался опять таки патриарх Кирилл.

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