Анита Луценко показала 9-летнюю дочь и рассказала о особенностях ее питания

Фитнес-тренер подчеркнула, что Мия сама выбирает себе еду.

Известная украинская фитнес-тренерша Анита Луценко показала новые фото дочери и рассказала о ее питании.

Она отметила, что у 9-летней девочки есть свои предпочтения. В частности, из напитков пьет исключительно воду. Еду Мия также выбирает сама без рекомендаций звездной мамы.

"Моя совершенно невероятная Мия. Человека, который ест здоровее Мии, я не знаю и не могу сказать, что это мое влияние, потому что я бы и рада, чтобы у нее было больше разнообразия. Еда: все отдельно, ничего смешанного. Выбирает еду сама, я только спрашиваю, что будет из категории, она озвучивает. Белок: яичный белок, креветки, красная рыба, курица редко, сосиска редко. Углеводы: рис, картофель, гречка, макароны, кус-кус. Клетчатка: огурец, горошек, перец, брокколи, цветная капуста. Вот собственно и все... Можно еще уговорить где-нибудь съесть наггетсы, пиццу Маргариту и картошку фри", - отметила фитнес-тренер в Instagram.

Анита добавила, что дочь может съесть популярные детские сладости, а еще орехи, фрукты и ягоды. Также она постоянно берет с собой лоточки в школу с любимой едой.

"В школу лоточки с собой с 1 класса. Поэтому и просто, и иногда напряжно. Но на самом деле завидую. Простота дальше некуда", - написала Луценко.

Напомним, ранее Анита Луценко подтвердила слухи о расставании с отцом своего ребенка Александром после восьми лет вместе. Фитнес-тренер в ноябре 2021 года признавалась, что ждала предложения руки и сердца от своего гражданского мужа, но он этого не сделал. Позже женщина отметила, что причиной завершения их отношений стало то, что чувства между ними угасли.

