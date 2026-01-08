По колено в снегу: возле Чернобыля зафиксировали редкую лошадь (видео)

Сотрудники Чернобыльского заповедника уверяют, что зимой пищи для лошади Пржевальского там достаточно.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали редкую лошадь Пржевальского, "гуляющую" по колено в снегу. О жизни этих интересных животных рассказали в заповеднике и обнародовали интересные кадры.

"Кажется, что диким лошадям зимой некомфортно и холодно? Да нет! Лошадей Пржевальского не напугаешь ни снегами, ни морозами, ни метелями. Современные лошади Пржевальского – потомки диких скакунов из неприветливых полупустынь Монголии. Эти территории – злаковые степи, холмы и невысокие горы с оврагами, где резкие перепады температур являются обычным явлением, а водные источники еще нужно поискать", – рассказали исследователи.

В то же время они отмечают, что жизнь на территории Чернобыльского заповедника – совсем другое дело: где бы ни оказалась лошадь – в лесу, на лугах, бывших полях или в оврагах – корма для копытных здесь в изобилии.

"И даже снег для лошадей не страшен, потому что, как в известной поговорке, – по колено!" – шутят исследователи.

В Чернобыльском заповеднике зафиксировали рысь с детенышем

Недавно в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали рысь с детенышем.

По словам исследователей, зима для этих хищников – не препятствие, они прекрасно переносят морозы, легко преодолевают заснеженные просторы и даже могут переплывать ледяную реку. Во время движения по снегу задние лапы рыси точно попадают в след передних. Даже если рысей несколько, они часто идут след за следом друг за другом, словно соблюдая негласный этикет.

