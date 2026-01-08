Следующая неделя может быть одной из самых сложных для энергетики Украины, - нардеп

Сергей Нагорняк считает, что Россия может воспользоваться непогодой и нанести новый удар.

Следующая неделя может быть самой сложной для украинской энергетики, потому что на страну надвигаются сильные морозы, заявил в эфире телеканала "Киев 24" народный депутат, член парламентского энергетического комитета Сергей Нагорняк.

"До конца этой недели погода более или менее прогнозируемая, но следующая неделя, я думаю, будет одной из самых сложных в украинской энергетике, потому что потребление будет расти", - сказал политик.

Он объяснил, что сложной ситуацией может воспользоваться Россия.

"Враг с большой вероятностью воспользуется этим шансом, чтобы нанести удар по нашей энергетике", - отметил Нагорняк.

Учитывая это, он призвал население набраться терпения.

Удары РФ по Днепру и Запорожью - последние новости

7 января Россия в очередной раз атаковала украинскую энергетику. В Днепропетровской области в результате российского обстрела был поврежден объект критической инфраструктуры, который обеспечивал электроснабжение большинства районов области.

Как отметили в Минэнерго, в результате атаки РФ были почти полностью обесточены Днепропетровская и Запорожская области, включая областные центры.

По состоянию на утро 8 января в Днепропетровской области уже удалось частично восстановить электроснабжение. Также стало известно, что специалисты "Запорожьеоблэнерго" восстановили электроснабжение жителей подконтрольной части Запорожской области. Во избежание повторных массовых отключений электроэнергии жителей призвали срочно ограничить использование мощных электроприборов.

