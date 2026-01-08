Почему ядерных угроз Британии и НАТО недостаточно, чтобы остановить РФ: аналитики дали ответ

Эксперты считают, что Великобритания имела устаревшую ядерную доктрину.

Великобритания и ее союзники по НАТО должны модернизировать свои военные возможности, если "коалиция желающих" в Украине станет успешным средством сдерживания российского диктатора Владимира Путина. Об этом заявил бывший командующий Королевскими воздушными силами и начальник штаба обороны сэр Джок Стирруп, передает The Independent.

По его словам, Великобритания была парализована "устаревшей ядерной доктриной" и должна признать, что сдерживание базируется "на спектре возможностей, а не только на ядерном оружии".

В своем докладе Стирруп советует Великобритании и ее союзникам возобновить масштабные военные учения с ядерным компонентом, чтобы показать, что может произойти "скольжение" к полномасштабной ядерной войне, как "когнитивный сдерживающий фактор" для России, Китая и других стран.

Отчет Джока был написан в соавторстве с координатором Комиссии по ядерной энергетике Policy Exchange Дэниелом Скеффингтоном, в котором они подчеркивали:

"Очевидно, что западные государства не смогли сдержать российскую агрессию в Украине, поскольку не применили средства сдерживания, которые были бы значимыми для ее лидеров".

По словам экспертов, Великобритания стала зависеть от ядерных средств сдерживания на базе подводных лодок, однако они предупредили:

"Сдерживание работает как "пакет": в теории сдерживания нет четкого разграничения между ядерным и обычным оружием. Следовательно, сдерживание базируется на спектре возможностей, а не только на самом ядерном оружии. Сдерживание не может базироваться только на обладании возможностями; оно должно сопровождаться очевидной способностью и волей к их использованию".

Также в документе Policy Exchange говорится, что интеллектуальный потенциал Великобритании в области ядерного оружия, который когда-то был на переднем плане доктрины сдерживания союзников, значительно ухудшился с 1989 года. Согласно документу, постоянное ухудшение ситуации в области безопасности создало пробелы, которыми воспользовались противники Великобритании.

"Конечно, за последние двадцать лет доказательства агрессивных экспансионистских намерений президента Путина и быстрое развитие ядерных возможностей Китая заставили нас вернуться к рассмотрению вопроса сдерживания между государствами и альянсами", – отмечается в документе.

В то же время сэр Ричард Ширрефф, который был заместителем верховного главнокомандующего НАТО в Европе с 2011 по 2014 годы, заявил, что союзникам понадобится не менее 50 тысяч военных в Украине, чтобы сдержать нападение РФ.

"Между тем бывший министр обороны Гэвин Уильямсон предупредил, что символического количества будет недостаточно, и заявил, что Великобритании понадобится эквивалент "армии Рейна" численностью более 40 000 военнослужащих, которая была размещена в Западной Германии после Второй мировой войны как средство сдерживания во время холодной войны", - напомнили в The Independent.

Великобритания и Украина - последние новости

Ранее The Telegraph узнал, сможет ли Великобритания защитить Украину. По словам бывшего министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, "коалиция желающих" - это очередная уловка.

"Две из трех крупнейших держав, которые встретились в Париже - Великобритания и Франция - не тратят дополнительных денег на оборону - только Германия. Это коалиция тех, кто не желает финансировать", - отметил он.

В то же время премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что его страна вместе с Францией создаст в Украине военные хабы после прекращения огня. Он добавил, что будет продолжаться работа по обязательным правовым элементам на тот случай, если в будущем произойдет новая вооруженная атака России на Украину.

