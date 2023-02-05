Глава РПЦ развернул настоящую шпионскую деятельность во время своего пребывания на должности при Всемирном совете церквей.

Стали известны подробности о шпионском прошлом главы Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Кирилла, который выполнял задания КГБ во время своего представительства при Всемирном совете церквей.

Как говорится в статье SonntagsZeitung, речь идет о периоде 1970-х годов. Издание ссылается на рассекреченные архивы о деятельности главы РПЦ, которые свидетельствуют, что Кирилл занимался в Женеве шпионской деятельностью. Он работал на КГБ под прикрытием.

Сообщается, что патриарх оказывал влияние на Всемирный совет церквей в интересах СРСР.

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При этом в РПЦ такие факты о прошлом Кирилла комментировать не захотели, а посольство РФ в Швейцарии назвало статью "примером русофобии".

Связь российского патриарха Кирилла с КГБ

Ранее бывший разведчик и офицер КГБ Сергей Жирнов подтвердил, что Кирилл был агентом КГБ и ФСБ. Он вспомнил, как патриарх поехал представлять РПЦ МП в Женеву и провел там аж два года. По его мнению, все епархии РПЦ за рубежом - это резидентуры.

Глава РПЦ - один з богатейший олигархов России. Еще в 90-х годах он зарабатывал на импорте табачных и алкогольных изделий, за что его прозвали "табачный митрополит".

Сейчас он продолжает активно сотрудничать с российскими спецслужбами и навязывает российскому обществу пропаганду Кремля, поддерживая Москву в войне против Украины. Так, недавно глава РПЦ заявил, что стремление сохранить жизнь – чуждая России ложная ценность.

Также он говорил, что всякое желание уничтожить Россию будет означать конец мира, и что "Господь не оставит президента РФ".

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