Историк рассказал удивительную историю небольшого села на западе Украины.

Сегодня Звенигород - это обычное село во Львовской области, но в прошлом это была мощная княжеская столица. Кандидат исторических наук Иван Федык в комментарии УНИАН рассказал, как появился Звенигород - чем славится село и кто его основал. По словам эксперта, первые поселенцы появились на территории современного Звенигорода 40 тысяч лет до нашей эры. Федик говорит, что это одна из самых ранних заселенных человечеством территорий в Украине.

Кто основал город Звенигород

По мнению историка, очевидно, что внимание людей привлек залив реки Белка. Звенигород стоит на этой реке. Залив реки образует небольшую сухую долину, которая окружена поймами, и местность была защищена по меньшей мере с трех сторон благодаря болотам.

Также это была очень живописная территория, на которой было легко проводить строительство. Позже, в железный век, древние поселенцы нашли в болоте руды для выплавки металлов, и на месте современного Звенигорода начало разрастаться городище.

Во II веке нашей эры во время борьбы с Римской империей на это место пришли древние германцы. Об этом есть мало записей, но этот народ оставил частицу своей культуры - археологи нашли традиционные для древних германцев посуду и орудия труда и оружие.

В VI веке на территории современного Звенигорода поселились бужане - это восточнославянский, праукраинский народ. Они развивали городище. Федик отмечает, что информации о пребывании бужан в Звенигороде до времен Руси очень мало, но историки знают, что в тот период этот город постоянно развивался и строился.

Уже в XI веке эта территория привлекла внимание правнуков Ярослава Мудрого - Ростиславичей, то есть Володаря, Рюрика и Василька. Князь Володар прибыл в Перемышль из Тмутаракани в 1084 году. Из этих данных появилась теория о том, кто основал город Звенигород. Эксперт говорит, что возможно, именно тогда Володар заложил Звенигород как столицу будущего Звенигородского княжества.

Но историк добавляет, что это лишь теория, потому что первое письменное упоминание датировано 1086 годом в Лаврентьевской летописи. И это первое упоминание связано с князем Ярополком Изяславичем, который имел конфликт с Владимиром Мономахом. Но этот конфликт закончился, они помирились, и, уезжая из Польши, князь Ярополк заехал в Звенигород, в княжеский город, чтобы побывать там в гостях у князя Володаря.

И там Ярополка убили, когда он проезжал на санях по дороге. Убийца быстро проскакал на коне мимо саней и проткнул князя мечом. Именно в таком печальном контексте в 1086 году впервые упоминается город Звенигород как столица Звенигородского княжества.

Федик рассказал, что в то время в городе Звенигород уже был княжеский дворец, детинец (самая укрепленная часть города), крепость и дополнительная крепостная стена, с одной стороны, где сухо, где собственно и был доступ к Звенигороду. Позже за стеной уже строились и боярские дворцы, и горожане строили свои здания. Город очень разрастался.

Первые раскопки Звенигорода начал археолог Ярослав Пастернак в 1930-х годах. Его работу после Второй мировой войны - в 1947 году, продолжил Игорь Свешников. И с 1930-х годов вплоть до сегодняшнего дня в городе не прекращаются археологические раскопки, и удалось исследовать лишь 10% города. И было найдено много интересного.

Город Звенигород на 200 лет старше, чем Львов. Звенигород был конкурентом княжеского Галича. В Звенигороде найдены одни из древнейших письменных памятников на территории Украины - берестяные грамоты. Также в этом городе впервые на территории нашей страны нашли уникальный музыкальный инструмент - гусли. Видимо, кто-то играл на них в княжеской гриднице (большое помещение или отдельное здание в древнерусских княжеских дворах).

Интересно, что полностью сохранилась мощеная дорога, которая вела в город и была проложена до самого княжеского детинца. Сейчас Звенигород является историческим заповедником. В этом заповеднике есть уникальная экскурсия в очках дополненной реальности, которая позволяет ощутить присутствие в княжеской гриднице, в княжеской крепости и на стенах.

Почему Звенигород так называется

По словам эксперта, у Звенигорода только одно название, и есть только одна основная теория относительно его происхождения. Считают, что название города происходит от слова "колокол". Такая теория возникла, поскольку город был мощным, и в нем были церкви. Археологи доказали, что уже в XII веке в Звенигороде были каменные, преимущественно белокаменные церкви. Колокольни, очевидно, были особой гордостью города и поэтому именно от слова "колокол" и происходит название города.

В советские времена, говорит Федык, в Звенигороде было уничтожено очень много именно каменных зданий, из их кирпича строили, к примеру, фермы.

справка Иван Федык Доцент Кафедры исторического краеведения ЛНУ им.и Ивана Франко Иван Федык - кандидат исторических наук. Он член Союза краеведов Украины. Его научные интересы охватывают политическую историю Западной Украины в межвоенный период, политикум Второй Речи Посполитой, украинско-польские отношения в Галичине.

